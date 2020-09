AaB-kvinder tabte på sen scoring

AALBORG:Nordjyderne kunne med en sejr have taget skriftet væk fra ligaens sidsteplads - men i stedet blev det gæsterne, som med et sent sejrsmål lagde afstand til de absolutte bundplaceringer.

Hjemmeholdet holdt ellers længe liv i muligheden for sæsonens første sejr, men kort før tid sikrede Cecilie Fløe gæsterne alle tre point - og dermed er AaB fortsat sidst med blot et enkelt point i syv kampe.

- Vi vidste, det var et meget vigtigt opgør. Og så er det ekstremt ærgerligt, at vi taber, fordi vi taber koncentrationen i få sekunder, siger en ærgerlig AaB-cheftræner Martin Dale Stephens.

- Der var chancer i begge ender, og scorer vi først, havde vi set en helt anden kamp, noterer AaB-træneren.

Kampfakta Fodbold Gjensidige Kvindeliga AaB-KoldingQ 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Cecilie Fløe (84.) Advarsler: VIS MERE

Han er stadig fuld af fortrøstning for sit unge mandskab.

- Vi gør, hvad vi kan, og så kan jeg ikke forvente mere. Det er en lærerig sæson, og vi er allerede vokset som hold. Vi er et ungt hold, og det her en proces. Resultaterne skal nok komme, konstaterer Martin Dale Stephens.