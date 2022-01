AaB lader cheftræner skifte til svensk fodbold med det samme

FODBOLD:Martí Cifuentes er nu endegyldigt fortid som cheftræner i AaB.

Superligaklubben og Hammarby er således blevet enige om en handel, der gør, at Martí Cifuentes med øjeblikkelig virkning kan overtage cheftræneransvaret i den svenske klub. Det oplyser klubberne i en pressemeddelelse sent mandag aften.

- Vi er tilfredse med, at der er fundet en løsning mellem alle tre parter, og vi ønsker Martí alt det bedste i sit nye job, udtaler AaB’s sportschef Inge André Olsen.

Hammarby udnyttede tidligere i januar en frikøbsklausul i spanierens kontrakt med AaB, men deri lå et opsigelsesvarsel, der oprindeligt betød, at skiftet først kunne træde i kraft 1. marts. Nu er de to parter dog blevet enige om at fremrykke skiftet.

Martí Cifuentes har også taget endegyldigt afsked med AaB i nedenstående opslag på sin Instagram-konto. Her takker han blandt andet fansene for opbakningen og understreger, at han gav sig fuldt ud i de 12 måneder, han nåede i jobbet.