AaB langt fra færdig på transferfronten: Her vil nordjyderne forstærke sig

FODBOLD:Der har været vældig aktivitet på Hornevej de seneste par uger, hvor AaB har kunnet præsentere de to unge angribere Timothé Nkada og Tim Prica samt den 18-årige forsvarsspiller Vladimir Prijovic.

Det er dog langt fra ensbetydende med, at AaB's norske sportschef, Inge André OIsen, er færdig med at købe nye spillere. Det portugisiske medie O Jogo kunne i sidste uge afsløre, at AaB er tæt på at hente Pedro Ferreira fra den andenbedste portugisiske række.

NORDJYSKE har tidligere erfaret, at Pedro Ferreira landede i Aalborg søndag aften for at forhandle en kontrakt på plads med AaB, men siden har der været stille fra den nordjyske superligaklub. Inge André Olsen vil ikke kommentere på portugiseren, men fortæller til gengæld, at nordjyderne arbejder på flere emner.

- Vi skal fortsat forstærke os med en til to spillere på midtbanen, og det er noget, som vi arbejder på i øjeblikket, og vi vil også gerne have en tilføjelse mere til forsvaret, siger nordmanden, der er godt tilfreds med offensiven.

- Vi har fået to rigtig dygtige angriber ind. Timothé Nkada og Tim Prica giver os noget, som jeg ikke synes, vi har haft på holdet. Dermed synes jeg, at vi nu er godt rustet i angrebet.

Ifølge Inge André Olsen er det meget sandsynligt, at AaB tilknytter et par ekstra spillere til truppen, mens andre vil ryge ud ad døren. Foto: Lars Pauli

Inge André Olsen arbejder på at skabe den rette balance på holdet og med henblik på de mange unge folk, der den seneste tid er stødt til truppen, vil han gerne tilføje noget rutine.

- Vi har en masse spillere, som kommer fra vores egen talentafdeling, og de er nu blevet kombineret med en masse unge spændende spillere fra udlandet. Det næste, vi arbejder på, er at få en erfaren spiller til holdet, siger han.

Flere AaB'ere på vej ud

De mange nye ansigter på Hornevej kan meget vel betyde, at der er flere AaB-spillere, som er på vej den anden vej. Sportschefen siger, at AaB er åbne for at skippe et par spillere afsted.

- Vi har mange spillere, og vi har en trup, hvor der er konkurrence på alle pladser. Vi kommer nok til at se en situation, hvor der er nogle spillere, som kommer tilovers, og det er ikke hensigtsmæssigt for hverken os eller den enkelte spiller, hvis ikke han får spilletid, siger Inge André Olsen og tilføjer:

- Men vi er heldigvis i en situation, hvor vi først og fremmest har hentet en masse spillere ind. Nu skal de have tid til at konkurrere, udvikle sig og vise, at de vil være en del af holdet. Frem mod 12. september kommer vi helt sikkert til at se, at der er nogle spillere, som finder en anden klub.

Det nordjyske mandskab har efterhånden minimum to spillere til hver position. Det betyder, at der kan komme nogle i overskud, og det giver hård konkurrence om pladserne. Foto: Lars Pauli

Foruden de spillere, som kommer i overskud, er der flere AaB-profiler, som er varme kandidater til et skifte i indeværende transfervindue.

NORDJYSKE erfarer, at der særligt har været interesse for Patrick Olsen og Mathias Ross.

Inge André Olsen fortæller, at AaB i øjeblikket forhandler om salg af spillere, men han vil ikke sætte navne på de spillere, som AaB er i forhandlinger om at sælge.

- Patrick Olsen er en spiller, som der er interesse for, men det er der for mange af vores spillere. Så må vi se, hvad fremtiden bringer, og om der bliver et salg eller ikke. Men sælger vi en erfaren spiller, så er det også en erfaren spiller, vi skal have ind, lyder det fra sportschefen.