AaB laver en overraskende ændring i startopstillingen mod Silkeborg

FODBOLD:AaB skal ud og forsøge at følge op på den fornemme forårspremiere, da man besejrede FC Midtjylland 2-0. I dag gælder det de fremadstormende oprykkere fra Silkeborg.

Der er ingen grund til at reparere noget, der fungerer godt - og så alligevel lidt. Således har AaB-træner Oscar Hiljemark fundet anledning til at ændre en enkelt plads i startformationen til søndagens hjemmekamp mod Silkeborg IF.

På backpositionerne er det Frederik Børsting til venstre og højst sandsynligt Daniel Granli til højre. Det henviser Kristofer Pallesen og Jakob Ahlmann til bænken.

Det betyder, at Jacob Rinne vogter buret, mens forsvarskæden udgøres af Mathias Ross, Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær. Mathias Ross er altså tilbage i startopstillingen.

Den centrale midtbane udgøres igen af Iver Fossum, der flankeres af Malthe Højholt og Magnus Christensen. Sidstnævnte som det defensive anker, der får travlt med at dæmme op for Silkeborgs evige søgen efter mellemrumsspil.

I forreste linje var der spekulationer fremme om, hvorvidt Kasper Høgh ville starte i stedet for Milan Makaric, men det er serberen, der har fået genvalg. Louka Prip har været syg i løbet af ugen, men han er klar igen.

Kampen kan følges i nedenstående liveblog, når opgøret fløjtes i gang.