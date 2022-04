Live: Følg AaB's topkamp mod FC Midtjylland

FODBOLD:AaB-træner Lars Friis har foretaget to ændringer på sit hold til mandagens udekamp mod FC Midtjylland i 3F Superligaens mesterskabsspil.

I forhold til torsdagens 1-0-sejr ude over Brøndby er Anders Hagelskjær tilbage i startopstillingen, og det betyder, at Jakob Ahlmann må en tur på bænken. Daniel Granli bliver efter alt at dømme skubbet fra midterforsvaret og ud på en noget uvant position som venstre wingback, mens Anders Hagelskjær så overtager Granlis plads til venstre i tremandsforsvaret.

Kristoffer Pallesen, der måtte udgå af torsdagens kamp med sygdom, er klar igen og starter på sin vante position som højre wingback.

I angrebet er der blevet plads til Kasper Høgh, hvorfor Milan Makaric må nøjes med en rolle som mulig indskifter.

Én time til kampstart 🔥 Cheftræner Lars Friis har valgt følgende start-11 til aftenens kamp mod FC Midtjylland💪 Kampstart kl. 18.00 på MCH Arena. 🔴⚪️🔴





FC Midtjylland, der før mandagens kamp indtager andenpladsen med fire point ned til AaB, har den tidligere AaB'er Henrik Dalsgaard med fra start. Til gengæld er den tidligere landsholdsspiller Pione Sisto for anden kamp i træk end ikke med i truppen.

Cheftrænerens elleve udvalgte 👇



Kampstart om en times tid 🔥

Der er kampstart på MCH Arena i Herning klokken 18, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.