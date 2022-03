LIVE: Følg AaB's kamp om top-6 mod Vejle

FODBOLD:Det bliver med flere ændringer i startopstillingen, at AaB søndag skal forsøge at revanchere sidste uges 1-4-nederlag til Silkeborg, når Vejle Boldklub kommer på besøg på Aalborg Portland Park.

Fungerende cheftræner Oscar Hiljemark har således lavet tre ændringer, og det betyder, at Jakob Ahlmann, Kristoffer Pallesen og Kasper Høgh får chancen fra start. Sidstnævnte bliver belønnet for, at han som indskifter er kommet på måltavlen i forårets to første kampe.

Omvendt må Milan Makaric, Mathias Ross og Frederik Børsting tage til takke med en plads på bænken fra kampens start.

Hos Vejle Boldklub, der i sidste uge fik fornyet håb i kampen for at undgå nedrykning med en 3-2-sejr over AGF, er den kommende AaB-spiller Allan Sousa med fra start.

Der er genvalg til start11 fra opgøret mod AGF, når vi jagter point i Aalborg mod AaB fra kl. 16.00. På bænken er Mølgaard med igen, og kan få sin forårsdebut. Canal 9 / discovery+ sender direkte. #VejleB #sldk #aabvb pic.twitter.com/nOm5KJfewN — Vejle Boldklub (@Vejle_B) March 6, 2022

AaB kan med en sejr over Vejle sikre sig en plads i mesterskabsspillet.

Der er kampstart klokken 16, og du kan følge kampen i livebloggen herunder.