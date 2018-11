AaB leder efter en vej ud af modgangen: - Det er vores egen skyld, og der kommer ikke nogen og hjælper os

FODBOLD: Det ramte AaB-spillerne ekstra hårdt, da Vejles Arbnor Mucolli med en sen udligning sørgede for, at fredagens superligakamp endte 1-1.

For dermed måtte AaB'erne sande, at man nu blot har vundet én enkelt af de seneste 12 superligakampe.

- Vi tørster helt vildt efter en sejr, og der er ingen tvivl om, at det vil gøre underværker for os. Tingene går ikke vores vej, men vi må bare fortsætte med at arbejde benhårdt, for det er den eneste vej ud af det her, lyder det fra anfører Rasmus Würtz.

Og viceanfører Kasper Risgård stemmer i.

- Vi er så skuffede, men der er kun en vej fremad. Der kommer ikke nogen og hjælper os, og det er også kun vores egen skyld, at vi står her. Vi arbejder hårdt med det til træning, men vi ved også, at det går op og ned i fodbold, og lige nu har vi en masse modgang, siger Kasper Risgård.

Fredagens kamp var den tredje i træk, hvor en føring blev formøblet, og dermed smuldrede en hårdt tiltrængt sejr endnu engang mellem fingrene på AaB'erne.

- Jeg ved ikke, om det har sat sig mentalt, men vi kender alle mekanismerne i fodbold. Det er lang tid siden, vi har vundet. Vi har ikke fået de point, vi gerne ville, og selvfølgelig påvirker det os, siger Kasper Risgård.

Optimismen er dog i behold i AaB inden de sidste tre kampe inden vinterpausen.

- Vi har et rigtig godt hold, og vi har kvalitet til meget mere end det her. Jeg er sikker på, at vi er gode nok til at vinde de tre sidste kampe inden vinterpausen, og det skal vi selvfølgelig gå efter. Først handler det om at tage til Esbjerg på fredag og få en god oplevelse med derfra, siger Rasmus Würtz.