AaB-legende genoptager karrieren

FODBOLD:Den tidligere AaB'er Siyabonga Nomvethe, der spillede i AaB fra 2006-2009 havde egentlig stoppet karrieren, men nu er den nu 42-årige sydafrikaner blevet lokket til at snøre støvlerne endnu engang.

Offensivspilleren har skrevet under på en halvårig aftale med Uthongathi FC; der i øjeblikket topper den næstbedste række i hjemlandet Sydafrika.

Siyabonga Novemthe stoppede egentlig i sommer, men har siden holdt formen ved lige på klubbens træningsanlæg, og der var de imponerede af ham.

- Det var ikke nemt at overtale ham. Han har altid været en ven af klubben, og siden han trak sig tikbage er han kommet fast på træningsanlægget, og der kunne vi se, at han stadig havde, hvad der skulle til, siger direktør Nkosinathi Chili til Sowetan Live.

I hjemlandet har Siyabonga Nomvethe tidligere spillet for Kaizer Chiefs, Moroka Swallows og AmaZulu, men der har altid været tætte bånd til Uthongathi, og det hjalp klubben til at lande aftalen i sidste ende.

- Det, der virkede for os, var at knytte ham tæt til os, for han havde absolut ingen planer om at genoptage karrieren. Men til sidst lykkedes det heldigvis at overtale ham, siger direktøren til det sydafrikanske medie.

I AaB nåede Siyabonga Nomvethe at spille 72 superligakampe med 10 mål til følge, ligesom han nok især huskes for at lave en såkaldt Panenka i straffesparkskonkurrencen mod Manchester City i Euro League i foråret 2009.