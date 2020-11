AaB-legende kunne ikke sige nej til fast trænertjans: - Vi nåede ellers lige at smage det søde liv

FODBOLD:Da Rasmus Würtz i sommeren 2019 stoppede sin aktive karriere med hele 487 officielle kampe for AaB i bagagen var det uden planer om, at han i den umiddelbare fremtid igen skulle have sin daglige gang på klubbens anlæg på Hornevej i Aalborg Øst.

Han blev i forbindelse med karrierestoppet tilknyttet klubben på en et-årig aftale som mentaltræner, og så skulle han færdiggøre sin uddannelse inden for ledelse og coaching og starte på et uddannelsesforløb omkring mentaltræning. I juni fik klublegenden dog en ny kasket på. Han blev, sammen med Thomas Augutinussen, hentet ind som midlertidige assistentrænere i den resterende del af forrige sæson, og den aftale blev for Rasmus Würtz' vedkommende gjort til en fast aftale inden den igangværende sæson.

- Der var selvfølgelig nogle ting der skulle overvejes, inden jeg sagde ja, fordi jeg jo er i gang med flere uddannelser og et af mine krav var, at de kunne gøres færdig. Men det vigtigste var jo, at jeg havde nydt den måned med teamet inden sommerpausen. Jeg synes, det var fedt at være der i hverdagen, være med på træningsbanen og komme endnu tættere på og føle, at man kunne bidrage med noget. Som træner får man også noget af det kick, man fik som spiller og føler, at man lever lidt igen der. Så det var for godt et tilbud at sige nej til, når jeg også samtidig ser et kæmpe potentiale i det projekt, vi har gang i, fortæller Rasmus Würtz i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Konen bakker op

Med sit ja til trænergerningen, blev der samtidig nej til en del af de ting, som ellers var blevet en del af familielivet, efter karrieren som aktiv var et overstået kapitel.

- Der er jo en familie på sidelinjen som også skal med ind over sådan en beslutning, for der går jo meget tid med det. Weekenderne er booket op, ferierne er fastlagt og så videre, og der havde vi ellers lige smagt på det søde liv med friweekender og familiefester, efter jeg var stoppet Så det havde vi en snak om derhjemme, og heldigvis har jeg en fantastisk kone, som bakker op, om det jeg er passioneret for, fortæller Rasmus Würtz.

På kursus i december

Han er gået ind til trænertjansen uden at have en uddannelse på området. Første skridt bliver taget i december, når han skal på DBU's T-træner-kursus. Det er en uges intensivt kursus målrettet aktive eller tidligere spillere med mindst 50 kampe på højeste eller næsthøjeste niveau.

- Tiden må vise, om jeg går all-in på trænergerningen. Lige nu nyder jeg, hvor jeg er, og rollen som assistenttræner, og der er et ordentlig skridt op til at blive cheftræner. Men man udvikler sig jo hen ad vejen og får måske nye idéer, konstaterer Rasmus Würtz.

Du kan høre mere til ham i Ripodsten. Her har han selskab af fodboldagent Thomas Gaardsøe og NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Podcasten kan findes på nordjyske.dk/lyt og andre kendte podcastplatforme som iTunes, Spotify, Podimo, SoundCloud mv.