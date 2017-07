AaB lejer brasilianer

FODBOLD: Brasilianeren har de seneste to sæsoner fået sammenlagt 36 kampe for FSV Frankfurt og Karslruher SC i den tyske 2. Bundesliga, og han betragtes som en alsidig offensiv midtbanespiller, der både kan ligge bag angriberen og på spille på begge kanter.

- Yann Rolim er en kreativ og teknisk dygtig spiller, der samtidig har blik for spillet og stor spilforståelse. Især har Yann et godt højreben, og han er en type, der kan skabe chancer. I sagens natur har Yann ikke haft samme opstart som resten af vores trup, men i de seneste to og et halvt år har han spillet på højt niveau i den bedste række i Portugal og i den næstbedste række i Tyskland, så vi forventer, at han relativt hurtigt vil være et emne for Morten (Wieghorst, AaB’s cheftræner, red.) til startopstillingen, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

- Der er således ingen tvivl om, at Yann Rolim har kvalitet til at bidrage til vores hold offensivt, men det ligger samtidig fast, at vi fortsat søger yderligere offensiv forstærkning, fastslår Allan Gaarde.

22-årige Yann Rolim var i seneste sæson udlejet fra Barra FC til Karlsruher SC i 2. Bundesliga, hvor han opnåede 21 kampe.

- Jeg er glad for at være kommet til AaB. Holdet er godt, og den måde cheftræner Morten Wieghorst ønsker at spille på, passer mig glimrende, siger Yann Rolim.

Den danske scout Peter Arnholdt, der har fast bopæl i Brasilien hæfter disse ord på brasilianeren på Twitter.

- Karlsruhes sportsdirektør Jens Todt sagde: Han er en hurtig, teknisk begavet central midtbanespiller, der har en masse kreativt potentiale, skriver den danske scout.