AaB lejer spiller ud til superligaklub

AALBORG:Så har AaB for alvor fået skudt transfervinduet i gang. Først blev Diego Caballo præsenteret som ny mand i AaB, og ikke mange timer efter er der en ny nyhed. Denne gang er der tale om udgående trafik.

Marco Ramkilde, der er en af AaB's mange angribere skal den kommende sæson tørne ud for Hvidovre.

- Marco opnåede ikke så meget spilletid i foråret, og derfor er vi i fællesskab blevet enige om, at det giver god mening at udleje Marco, siger Ole Jan Kappmeier i en pressemeddelelse.

- Derfor har vi takket ja til henvendelsen fra Hvidovre, og vi ser frem til at følge Marco i den kommende sæson, siger Ole Jan Kappmeier.

Den nye Hvidovre-spiller er selv spændt på, hvad lejeopholdet kan bringe.

- For mig er lejeopholdet i Hvidovre en god mulighed. Jeg håber, at jeg kan få nye impulser og forhåbentlig noget mere spilletid, end jeg havde udsigt til i AaB i den kommende sæson. Jeg tror på, at det er det rigtige for min udvikling, så jeg om et år står det bedst mulige sted.

Marco Ramkilde, der er noteret for 30 officielle kampe og tre scoringer for Hele Nordjyllands Hold, har kontrakt med AaB indtil udgangen af 2025.