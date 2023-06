AaB-lejesvend er uønsket af sin klub

AALBORG:Fremtiden for tyskeren Kilian Ludewig i fodboldklubben AaB svæver i luften. Aalborgenserne har i den forgangne sæson haft den 23-årige back på udlån fra den østrigske storklub RB Salzburg, men den aftale er nu udløbet. AaB har dog endnu ikke taget officielt afsked med spilleren.

Intet tyder på, at Kilian Ludewig er ønsket i Salzburg, selvom de har spilleren på kontrakt i endnu to sæsoner. Ifølge avisen Kronen Zeitung indgår backen overhovedet ikke i østrigernes fremtidsplaner.

Da AaB indgik lejeaftalen med backen, blev der indskrevet en købsoption, så nordjyderne for et ikke offentliggjort beløb har mulighed for at købe Kilian Ludewig fri.

Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra AaB's sportsdirektør, Ole Jan Kappmeier, i forhold til om 1. divisionsklubben ønsker at gøre brug af optionen. Aalborgenserne har aktuelt et hul på højre back, da Kristoffer Pallesen er langtidsskadet, og dermed er Kasper Jørgensen alene om at dække positionen.

Kilian Ludewig optrådte 24 gange for AaB i den forgangne sæson, der som bekendt sluttede ned nedrykning fra Superligaen. Her formåede han dog ikke for alvor at brænde igennem med sine præstationer på grønsværen. Han blev hverken noteret for mål eller assists i superligaregi, mens han dog lagde op til en enkelt scoring i DBU Pokalen.

RB Salzburg har også haft en anden spiller på græs i Aalborg i foråret. Det er målmand Nico Mantl, der med sikkerhed ikke fortsætter i AaB. Han er tilbage i den østrigske klub, hvor han ifølge førnævnte Kronen Zeitung er i spil til en reservetjans i den kommende sæson.