AaB-lejesvend og amerikaner vendte kampen: Vendsyssel vandt i Skive

FODBOLD:Vendsyssel FF fik hentet de første point efter corona-pausen, da holdet fredag aften vandt med 3-1 i Skive efter at have være bagud med 1-0.

Vendsyssel fik dog hjælp af et par gevaldige afbrændere fra hjemmeholdets side.

Vendsyssel FF havde noget at revanchere efter repremieren på hjemmebane mod Fredericia, hvor blev til et nederlag på 1-0 og altså endnu en kamp, hvor holdet ikke fik scoret.

Men det var Skive, der slog først, da Vendsyssel-keeper Peter Friis Jensen lavede en kæmpefejl. På en tilbagelægning fra Jakob Blåbjerg blev keeperen sat under pres af den tidligere AaB og Hobro-angriber Sebastian grønning. Peter Friis mistede bolden, og Grønning kunne lægge bolden på tværs til en fremstormende Sebastian Denius, der let kunne sætte bolden i det tomme mål-

Det var ikke meget Vendsyssel selv kunne skabe inden pausen, hvor lange bolde mod hurtigløberen Bradford Jamieson IV virkede til at være det mest brugte våben.

Da den halve time var gået var det kun blevet til at par forkølede langskud fra Ali Messaoud og Dusan Jajic, men så tog den udlejede AaB'er Wessam Abou Ali sagen i egne fødder.

Fra venstre side trak angriberen, der denne dag var positioneret som venstre kant, ind i banen og med et tordenhug sendte han kuglen over i den modsatte trekant til udligning.

Et fremragende spark, der resulterede i den sjette ligascoring fra Wessam Abou Ali.

Skive var dog tæt på at tage føringen igen inden pausen, da Morten Knudsen ved et uheld kom til at sende et hovedstød mod eget felt. her var André Bjerregaard hurtigt over bolden, men Andreas Kaltoft fik presset ham tilstrækkeligt, så Peter Friis Jensen kunne klare med en fodparade.

Vendsyssel virkede til at komme mere offensivt indstillet ud efter efter pausen, og kort inde var Jakob Blåbjerg og Bradford Jamieson tæt på efter et hjørnespark, hvor de dog kom i vejen for hinanden.

Efter 55 minutter gav den mere offensive stil resultat. For første gang fik Vendsyssel for alvor spillet sig igennem, og Daniel Christensen lagde en fin bold, der snød offsidefælden og spillede Bradford Jamieson helt fri, og amerikaneren skuffede ikke.

Han afsluttede sikkert og bragte Vendsyssel i front.

Skive burde dog have udlignet bare fem minutter senere. På en enkelt dyb aflevering kom Sebastian Grønning fri bag Vendsyssel-forsvaret. Han fik den lagt på tværs til André Bjerregaard, der på en eller anden måde formåede at misse muligheden fra halvanden meters afstand med frit mål.

Dybt inde i overtiden kunne Vendsyssel lukke kampen endegyldigt. Indskiftede Tiemoko Konaté tog en glimrende dribletur og blev nedlagt i feltet, og Wessam Abou Ali scorede sikkert på straffespark, ås han nu også kan kalde sig holdets topscorer i sæsonen med syv fuldtræffere.

Med sejren er Vendsyssel FF ni point fri af nedrykningsdramaet, men der er også langt op til oprykningspladserne i NordicBet Ligaen.