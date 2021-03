AaB-lejesvend sejrede på hjemstavnen: Der er intet bedre end at slå Hjørring

FODBOLD:I vinterpausen blev AaB-midtbanespilleren Jeppe Pedersen udlejet til Skive IK i 1. division. Den gerning sendte ham søndag til Hjørring, hvilket er et område, som han kender aldeles godt.

Den 20-årige lejesvend er nemlig fra Hirtshals, hvor han spillede, inden AaB trak i talentet.

- Jeg har spillet en masse kampe heroppe. Det er jo den største rival, når man er Hirtshals. Der er ikke noget bedre end at slå dem, siger Jeppe Pedersen om sejren over Vendsyssel FF.

Turen ned i 1. division har givet ham masser af spilletid, ligesom han mod Vendsyssel startede inde for skibonitterne.

- Det har været perfekt. Det vigtigste for mig er at spille en masse, og det har jeg gjort. Jeg er kommet ind, hvor det bider lidt til i bunden, og der er noget på spil. Det har jeg savnet. Det har været dejligt at få noget betydning i kampene og komme ind på et hold, der er der 100 procent for hinanden, fortæller han.

- Der er skruet op for fysikken. Det giver meget, og det skal jeg bare suge til mig og tage med videre. Det giver hår på brystet. Jeg synes, det kan være svært at gå fra ungdomsfodbold til senior, så det har været virkelig godt for mig, tilføjer Jeppe Pedersen.

Midtbanespilleren satser dermed på at vende tilbage til superligatruppen i AaB til sommer, hvor han er klar til at tage kampen op på ny.

- Jeg har lige snakket med klubben omkring det hele, og de ser kampene. Så der er en løbende dialog, men det er svært at sige på stående fod, hvad der sker. Planen er, at jeg skal tilbage til sommer og kæmpe for det. Men det er ikke til at sige. Vi må se, hvad der sker, siger AaB-spilleren.

Skive ligger i bunden af 1. division og har i øjeblikket ét point op til Kolding samt to point op til Vendsyssel på henholdsvis næst- og tredjesidstepladsen.