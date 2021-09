AaB-lejesvend udforsker en ny rolle i Hobro-trøjen

FODBOLD:Det begyndte at knibe med spilletid i AaB's superligamandskab. Derfor kom offensivspilleren Oliver Klitten på endnu et lejeophold. Sæsonen ud skal han repræsentere Hobro i Nordicbet Ligaen, og det har allerede kastet godt med spilletid af sig.

Seks gange har han startet inde i de otte divisionskampe, som han har spillet for Hobro siden sommerferien. Det nyder AaB'eren.

- Det har været fedt, og det var det, som jeg håbede på, da jeg kom til Hobro. Niveauet er fint, og det er bare ærgerligt, at vi ikke har fået den første sejr endnu, siger Oliver Klitten.

- Jeg rykker mig i og med, at jeg spiller. Jeg håber også, at jeg kan rykke mig endnu mere i Hobro. Det er marginaler, som vi mangler for at komme fri af bunden, og dem skal jeg være med til at skabe. Det har været lige ved og næsten, siger han.

Dermed fortryder han ikke, at sæsonen tilbringes på lejeophold i landets næstbedste række.

- I AaB fik jeg jo ikke så mange kampe fra start. Men nu får jeg lov til at prøve det, og der skal jeg være en mere central spiller, der kan tage ansvar. Jeg skal i en mere målfarlig rolle og bidrage med flere mål og assists, siger Klitten.

Sæsonen er også den første hele af slagsen, hvor han skilles fra sin tvillingebror. Lukas Klitten har nemlig skrevet under med italienske Frosinone.

- Selvom jeg kort var i Norge på et lejeophold, så er det anderledes og lidt specielt. Vi går ikke op og ned ad hinanden, som man er vant til. Det bliver lærerigt at skulle stå helt på egne ben, siger han.

Hvorvidt fremtiden så skal byde på et comeback i AaB i jagten på spilletid på højeste plan, vil offensivspilleren ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

- Lige nu fokuserer jeg på at gøre det så godt som muligt i Hobro. Så tænker jeg ikke længere frem end det, lyder det afsluttende fra Klitten.

Lørdag skal Hobro igen jagte sæsonens første sejr i Nordicbet Ligaen. Det bliver imod AC Horsens, der gæster DS Arena klokken 14.