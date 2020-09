AaB lod sig ikke kyse af Brøndby

FODBOLD:I sidste weekend fik AaB-kvinderne det første point i landets bedste række, men lørdag kunne de ikke hamle op med Brøndbys dukse i Gjensidige Kvindeligaen.

- Vi mødte Danmarks bedste hold, men vi viste mod i vores spil, så jeg egentlig fint tilfreds, siger cheftræner Martin Dale Stephens efter udebanenederlaget på 3-0.

Brøndby kom foran efter tre minutters spil ved landsholdsspilleren Thereasa Eslund, men siden holdt AaB liv i spændingen frem til den sidste halve time, hvor Nanna Christiansen (60. minut) og Mille Gejl (73. minut) lukkede opgøret.

- Det er ærgerligt, at de scorede så tidligt, men derudover kan man godt se, at vi er ved at vænne os til niveauet. Vi bliver bedre til at holde vores aftaler, men der er stadig plads til forbedring, siger træneren.

Martin Dale Stephens gav i kampen debut til Cecile Christensen, der er hentet i Fortuna Hjørring på en lejeaftale. Hun spillede anden halvleg og kan ifølge træneren være med til at styrke holdets offensiv.

AaB er sidst i Gjensidige Kvindeligaen efter seks spillerunder, hvor det blot er blevet til ét point. AGF er næstsidst med tre på kontoen.