AaB luger ud i truppen: - Det handler om at finde balance

FODBOLD:Mandag sagde AaB farvel til midtstopperen Thomas Christiansen, der fremover skal repræsentere Vendsyssel FF. Alt imens er Jeppe Pedersen fortsat fraværende i AaB, da han ses an i 1. divisionsklubben Kolding IF til en potentiel udlejning.

Det er en del af klubbens planer at skære truppen til. Det fortæller cheftræner Martí Cifuentes.

- Vi syntes, at det var en trup med mange spillere. Det er vigtigt at have en platform, hvor vores akademispillere kan få en mulighed for at spille. Vi følte, at et par af spillerne ikke var tæt på at få minutter, og det ville være fint for dem at prøve noget nyt, siger spanieren.

- Det handler om at finde balance i truppen og finde plads til unge spillere, der kommer op. For eksempel har Marcus Hannesbo og andre vist sig godt frem, når de har været med oppe. Derfor skal jeg også finde en balance, hvor der er plads til unge spillere som ham og andre, siger Cifuentes.

I Vendsyssel tilslutter 19-årige Thomas Christiansen sig en tidligere midtstopperkollega i form af Anders Bærtelsen, der i fjor skiftede kampen for spilletid i AaB ud med en tilværelse i Hjørring-klubben.

Derudover er Kasper Pedersen solgt til 1. divisionsklubben Esbjerg fB i dette transfervindue.