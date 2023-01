AaB lurer på den ultimative drømmetransfer

OLIVA:De fleste AaB-fans' vådeste drøm kan ende med at gå i opfyldelse. Det bliver tilfældet, hvis superligaklubben kan lande Oliver Abildgaard. Midtbanespilleren, der lige nu er på kontrakt i Celtic, men er ejet af russiske Rubin Kazan, nærmest spøger på hotelgangene under AaB's træningslejr i Spanien.

Det, der for få dage siden virkede urealistisk, er nu rykket markant tættere på at blive en realitet. Ifølge Nordjyskes oplysninger ligger AaB lunt i svinget i forhold til at hente en gigantisk forstærkning.

Der er fortsat andre klubber inde i billedet, men som Ekstra Bladet tidligere tirsdag kunne berette om, er Oliver Abildgaard og AaB et potentielt match.

Direkte adspurgt om den mulige drømmetransfer er direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum imødekommende men fåmælt.

- Vi har jo løbende været i dialog med Oliver, og han er en spiller, vi kender ganske godt. Jeg kan bare sige, at vi er glade for den trup, vi har på nuværende tidspunkt, men skulle der opstå en ekstraordinær mulighed, er vi klar, siger Thomas Bælum.

Velviljen fejler altså ikke noget fra AaB, der i flere omgange har gjort det klart, at Oliver Abildgaard er mere end velkommen i sin tidligere klub. Der er dog fortsat mange løse ender i forhold til et skifte, der skal falde på plads. Ifølge Nordjyskes oplysninger er det derfor langt fra sikkert, at det falder på plads. Der skulle dog være velvilje hos begge parter i forhold til at få skiftet til at ske.

Det kan være med til at komplicere et skifte, at Oliver Abildgaard er ejet af Rubin Kazan, men grundet situationen i Rusland og Ukraine er han underlagt nogle andre regler. Derudover er der også en situation med Celtic, der skal løses, men det lader til, at kunne lade sig gøre.

Nordjyske følger sagen tæt, og du kan helt sikkert hører mere om situationen, når du på nordjyske.dk kan følge de sidste timer af transfervinduet fra klokken 20. Her streamer vi fra Proud Mary, hvor du også kan møde op og deltage i Deadline Day-arrangementet.