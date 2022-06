AaB lurer på rekorddyrt FCM-talent

FODBOLD:AaB er i øjeblikket på udgik efter nyt blod til superligatruppen - heriblandt en spiller, der kan tage konkurrencen op med Jakob Ahlmann på positionen som venstre back.

I foråret var det Gudmundur Thórarinsson, der havde rollen som udfordrer til rutinerede Ahlmann, men islændingen fik ikke forlænget sin aftale med superligaklubben.

Ifølge Nordjyskes oplysninger har AaB i stedet den tidligere ungdomslandsholdsspiller Andreas Poulsen på blokken. Den 22-årige midtjyde er på kontrakt hos bundesligaklubben Borussia Mönchengladbach frem til sommeren 2023, men ifølge den tyske avis Bild er man indstillet på at lade danskeren gå transferfrit.

Andreas Poulsen skiftede i 2018 til den tyske traditionsklub på en femårig aftale, efter at han forinden havde spillet 11 superligakampe for FC Midtjylland. Gladbach måtte slippe i omegnen af 34 millioner kroner for venstrebacken, hvilket var rekord for et salg af en dansk teenager.

Andreas Poulsen er dog kun noteret for én officiel kamp for Gladbach - en pokalkamp i 2018. I stedet har han ad to omgange været udlejet til Austria Wien i den østrigske Bundesliga - hvor det trods alt blev til 18 førsteholdskampe.

Det seneste år har han været udlånt til Ingolstadt i den tyske 2. Bundesliga, men her er det blot blevet til seks optrædener i sæsonen. Af samme grund ser Gladbach ikke Andreas Poulsen have en fremtid i bundesligaklubben.

Andreas Poulsen står noteret for 45 ungdomslandskampe for Danmark - senest for U21-landsholdet ved EM-slutrunden i 2021.