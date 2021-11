AaB må undvære norsk profil mod FCK

FODBOLD:Hvis AaB søndag aften formår at besejre FC København i årets sidste superligarunde, kan nordjyderne overvintre på Superligaens andenplads. Det er en gulerod, som ikke er gået manges næse forbi. Heller ikke AaB-træner Martí Cifuentes'.

- Det vil være en fin julegave til vores fans, men helt ærligt så betyder det ikke så meget for os, for vi ved, at det bliver tæt i de sidste grundspilskampe efter nytår. Når det er sagt, så vil en andenplads til pausen også vise, at det ikke er så skidt, som nogle folk vil gøre det til, siger Cifuentes.

Han har udtaget 22 mand til søndagens kamp, men ligesom til den seneste kamp i SønderjyskE, er det ikke stærkest mulige trup, AaB kan mønstre.

Mod SønderjyskE manglede man blandt andet en karantæneramt Pedro Ferreira, men han er tilbage til søndagens kamp. Til gengæld er Daniel Granli fortsat ikke klar til at spille kamp.

Dagens bedste nyhed i forhold til kamptruppen er uden tvivl, at Iver Fossum er klar nok til at blive indlemmet i AaB-truppen til søndagens topkamp.

Det samme er Anonsike Ementa, der kom ind og fik debut i mandagens kamp i Haderslev.

Der er kampstart klokken 18.

