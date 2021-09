AaB må undvære offensiv profil mod OB

FODBOLD:Ved torsdagens træning var Kasper Kusk fraværende grundet sygdom. Det betyder, at han er ude af ligningen til fredagens kamp mod OB. Her skal AaB forsøge at udbygge stimen af kampe, hvor man har fået point til syv i træk.

Med Kasper Kusk, Lucas Andersen og Rufo ude, er der ikke helt så mange offensive alternativer, som man kunne ønske sig fra AaB's side, men de der er tilgængelige er til gengælde spændende.

En af de disse er Louka Prip, der gradvist er gledet bedre og bedre ind i AaB's spil. Han er udset til at skulle løse en af de sværeste opgaver i fodbold: At skabe chancer i åbent spil.

Den mission er langt hen ad vejen lykkes godt for Louka Prip, der har været iøjnefaldende i AaB's succesfulde efterårssæson, men han tror på, at hans aftryk stadig kan blive mere markant.

- Det er gået fint i de første otte kampe, men der er stadig masser af ting, jeg skal have bygget på. Jeg er blevet mere involveret i det opbyggende spil, men mit mål er stadig, at jeg skal være involveret i nogle flere assists og score flere mål, pointerer Louka Prip.

Hvor det i begyndelsen blev til mange afslutninger fra Louka Prip, så er der blevet færre af dem i løbet af efteråret, og i stedet har han fundet lidt andre positioner at få bolden i.

- Det er noget, der kommer med, jo flere kampe man spiller. Vi har nogle faste aftaler i forhold til, hvordan modstanderne placerer sig. Hvis de er mange i et bestemt område, skal jeg naturligvis forsøge at finde et andet område. Det kan eksempelvis ske ved at true i dybden, siger Louka Prip.

- Hvis en modstander - lad os bare bruge OB som eksempel - har mange i midten, så skal jeg finde andre rum. Jeg har ret frie tøjler, men det er med udgangspunkt i, at jeg skal være i mellemrummet. Løbemønstrene afhænger også meget af, hvem og hvor vi har bolden. Hvis Pallesen har bolden, skal jeg tilbyde en spilmulighed, der giver mening. Det kan være et løb i dybden eller en mere central placering, forklarer Louka Prip. der understreger, at han ikke er færdig med at sparke på mål.

- Det er jeg bestemt ikke. Det handler bare om, at jeg skal helt ind i spilkonceptet her, så skal jeg nok komme frem til afslutninger, siger Louka Prip.

Ved torsdagens træning på Aalborg Portland Park var der stor træfsikkerhed fra Prip, da han kørte afslutningsøvelser med de øvrige offensive spillere. Det samme kunne man også sige om Aleksandar Trjkovski, der rundede en opspilsøvelse af med at kanonere bolden i mål.