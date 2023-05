Følg med live: AaB møder OB på udebane

ODENSE:Det bliver uden hjælp fra Allan Sousa, at AaB fredag aften klokken 19 forsøger at spille sig over nedrykningsstregen i 3F Superligaen. I udekampen mod OB er topscoreren erstattet af Pedro Ferreira i startopstillingen.

Følg med i opgøret fra Nature Energy Park i Odense i vores liveblog herunder:

AaB må foruden langtidsskadede Jeppe Pedersen og Kristoffer Pallesen også fortsat klare sig uden Rasmus Thelander og Andreas Poulsen.

Jakob Ahlmann er til gengæld kampklar igen, men han tager plads på bænken fra kampens start.

Oscar Hiljemark har valgt følgende 11 til aftenens opgør mod OB 💪

Kampstart kl. 19.00 på Nature Energy Park.

Følg opgøret direkte på TV3 Sport, Viaplay eller P4.#AaB #SuperAaB #sldk #OBAaB #HeleNordjyllandsHold pic.twitter.com/jr8aatRLD7 — AaB (@aabsportdk) May 12, 2023

OB er uden karantæneramte Yankuba Minteh.