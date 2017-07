AaB-målet blafrede igen

FODBOLD: AaB står blot noteret for ét point efter de første tre runder af den nye superligasæson. Søndag tabte de 2-3 på udebane til FC Nordsjælland, der dermed toppen rækken med maksimumpoint.

AaB stillede op med en kompakt femmands-midtbane i et forsøg på at tage brodden af hjemmeholdets stærke omstillinger, og det lykkedes sådan set. Problemet var bare, at kommunikationen i defensiven var dårlig, og i stedet scorede FC Nordsjælland i det etablerede spil.

AaB fik ellers en perfekt start på Right To Dream Park, hvor de var bedst i de første 25 minutter. Det udløste føringsmålet ved Edison Flores, der vendte på Jakob Ahlmanns aflevering og sparkede bolden fladt over i det lange hjørne.

Derudover følte AaB sig også snydt for et straffe, da Frederik Børsting fik en albue i hovedet.

Men så tog FCN helt og aldeles over i resten af første halvleg. Nicolai Larsen måtte hive et par flotte redninger frem for at undgå udligningen. Først på Godsway Donyohs dykkende skud og siden på Viktor Transbergs hovedstød.

Udligningen kom dog i det 36. minut, da Mathias Jensen uhindret fik lov at drive bolden frem fra midten og sparke kuglen højt i nettet fra kanten af feltet. Utilgiveligt passivt spil, og Nicolai Larsen så her knap så overbevisende ud i målet.

Ondt blev til værre i anden halvleg, da Ernest Asante i det 54. minut fik lov at stå udækket i det lille felt, så han kunne heade FCN foran 2-1.

AaB kom dog tilbage og fik udlignet efter 69 minutter - med hjælp fra nordsjællænderne. Et indlæg fra Edison Flores blev forlænget i eget net af Viktor Tranberg.

AaB fik dog kun lov at have færten af point i fire minutter. Så bragte Emiliano Marcondes FCN på 3-2, da han stod helt alene bagerst i feltet efter et hjørnespark.

Det tætteste AaB kom på 3-3 var et indlæg i det 81. minut, som Jannik Pohl missede totalt foran kassen.

Der er nok at tænke over for både cheftræner Morten Wieghorst og sportsdirektør Allan Gaarde.