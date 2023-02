AaB-målmand blev skadet i generalprøven: Her er status

AALBORG:Theo Sander lignede en vinder af vinterens målmandskamp i AaB, da han lørdag var med i startopstillingen i den sidste testkamp forud for fredagens forårspremiere i 3F Superligaen mod AGF.

Derfor var det næsten som at gå fra himmel til helvede for Theo Sander, da han måtte udgå skadet af 2-2-opgøret mod Vendsyssel FF. Men selv om teenageren ikke var på træningsbanen mandag, er der meget, der tyder på, at han er sluppet med skrækken.

- Det går allerede meget bedre i dag, og jeg tror, at jeg kan komme lidt ud på banen igen i morgen. Om jeg skal træne individuelt eller med holdet, må vi se, men jeg tror på, at jeg kan komme ud og spille lidt bold i morgen, så jeg vil selv mene, at jeg er klar til at spille på fredag, siger Theo Sander.

Han frygtede ellers det værste, da uheldet var ude i lørdagens kamp.

- Mit ben endte under mig, og så tror jeg, at det var Okosun (Vendsyssels Ayo Simon Okosun, red.), der endte ovenpå mig. Derfor kunne jeg ikke få anklen fri, og da den så kom ud, troede jeg, at den var helt gal.

- Fysioterapeuterne kom så ind og fik rykket og bevæget anklen lidt. Derefter tog adrenalinen nok lidt over, og jeg var klar til at spille videre, men Skjold (AaB's fysioterapeut Morten Skjoldager, red.) sagde, at jeg skulle ud. Da jeg så satte mig på bænken, gjorde det frygteligt ondt, så det var nok den rigtige beslutning.

- Jeg indrømmer gerne, at jeg sad derude og blev meget nervøs, men omvendt ville jeg heller ikke gøre mig for mange tanker om, hvor slemt det kunne være, inden jeg blev scannet, og heldigvis så det ikke for slemt ud på scanningen, siger Theo Sander, der har været en del af et af de mest åbne spørgsmål i AaB denne vinter.

I en alder af 17 år fik Theo Sander i efteråret syv superligakampe i fraværet af Josip Posavec, men nu er kroaten spilleklar igen, og samtidig er tyske Nico Mantl blevet lejet i RB Salzburg.

Med startpladsen i den sidste testkamp tyder meget på, at Theo Sander har trukket sig sejrrigt ud af den kamp, men så sikker er den nu 18-årige hovedperson dog ikke selv.

- Man er aldrig sikret en plads, for det kommer an på, hvordan man træner, og hvad Erik (cheftræner Erik Hamrén, red.) tænker. Jeg stod mod Vendsyssel, men hvem der står mod AGF, ved vi nok først på fredag, siger Theo Sander, der dog tager startpladsen i generalprøven som et skulderklap.

- Overordnet synes jeg, at jeg har haft en god opstart, og jeg tror da også på, at trænerne mener, at jeg har klaret det godt, når jeg nu blev valgt til Vendsyssel-kampen, siger Theo Sander.

Trods sin unge alder erklærer han sig klar til at påtage sig det ansvar, det vil være at være AaB's førstemålmand i et forår, hvor nedrykningstruslen hænger over Aalborg Portland Park.

- Selvfølgelig er det et pres, men der er altid pres på, når man tager AaB-trøjen på. Der er pres fra hele Nordjylland, men det er et pres, jeg godt lide, og som jeg påtager mig med ære, for jeg er stolt af at repræsentere hele Nordjylland, siger den 18-årige målmand.

Mens Theo Sander opholdt sig indendørs under mandagens træning, var Lucas Andersen til gengæld tilbage på banen, efter at han stod over lørdagens kamp. Anføreren deltog i størstedelen af træningen på lige fod med holdkammeraterne.