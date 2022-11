AaB-målmand fortjente debut, men der stopper festen formentlig

MIDDELFART:Der var debut til målmand Oscar Linnér, da AaB onsdag klemte sig videre i pokalturneringen i fodbold med en 2-1-sejr over Middelfart.

Den 25-årige svensker blev for knap en måned siden hevet ind på en kort aftale, efter at superligaklubbens førstemålmand Josip Posavec var blevet skadet. Indtil onsdagens kamp på Fyn har Oscar Linnér dog kun set til fra bænken, mens den blot 17-årige Theo Sander har vogtet målet hos aalborgenserne.

- Men Oscar fortjente på flere punkter at få lov at stå den her pokalkamp. For det første har han gjort det rigtig godt til træning og imponeret mig. Men samtidig har han været en værdifuld og god støtte for unge Theo Sander, og det var også et af de krav, vi opstillede til Oscar, da vi hentede ham, forklarer AaB-træner Erik Hamrén.

Oscar Linnér var få minutter fra at holde målet rent i sin AaB-debut, men det fik Middelfarts Marcus de Claville Berthelsen forpurret, da han i overtiden sparkede et frispark op i målhjørnet.

AaB var onsdag på besøg hos Middelfart i ottendedelsfinalerne i pokalturneringen. Oscar Linnér Middelfart d. 9. november 2022 Foto: Torben Hansen

- Den sad godt i krydset, og den skulle vel også sidde præcis der, hvis han skulle have en chance for at passere mig. Han fik god power på den afslutning, men heldigvis var det også den eneste store modgang, vi mødte i kampen. Så kan jeg godt leve med, at Middelfart fik den her jubeloplevelse at slutte kampen af med, siger den svenske målmand.

Selvom Middelfart indledte med en stor kontrachance efter få minutters spil, så havde Oscar Linnér forholdsvist lidt at lave i sin debut for aalborgenserne.

- Vi forærede ikke nogle gratis muligheder væk i den her kamp, og det var en forudsætning for, at vi ikke skulle åbne op for, at de kunne lave en pokaloverraskelse. Hvis vi kunne undgå de store personlige fejl, så vidste vi, at vores større kvalitet burde gøre forskellen over 90 minutter. Det var heldigvis det, der skete, siger AaB-målmanden.

Han er med stor sandsynlighed tilbage på bænken, når AaB søndag gæster FC Nordsjælland i Superligaen. Det er holdets sidste betydende kamp i indeværende kalenderår, og Oscar Linnérs kontrakt udløber netop ved årsskiftet.