AaB-målmand overvejede exit: - Det er ikke en optimal situation for mig

FODBOLD:Hvis Andreas Hansen jublede lidt ekstra over, at AaB tirsdag aften på overbevisende vis spillede sig videre til ottendedelsfinalerne i Sydbank Pokalen efter en 4-0-sejr over Lyngby, er det logisk.

Pokalkampene er nemlig den 26-årige sjællænders mulighed for kærkommen spilletid, idet en storspillende Jacob Rinne sidder tungt på pladsen i 3F Superligaen.

For to år siden fik Andreas Hansen alle AaB's kampe på vejen mod pokalfinalen, og igen i denne sæson har han været foretrukket i de første pokalkampe.

- Så længe jeg præsterer godt til træning, tror jeg, at jeg får de her pokalkampe. Det er jo en konkurrencesport, så jeg skal ikke slække til træning, men som udgangspunkt tror jeg, at jeg får de kampe.

- Jeg vil selvfølgelig gerne spille endnu mere, så jeg skal gribe de chancer, jeg får, og jeg håber selvfølgelig, at vi kan nå rigtig langt. Jeg vil meget gerne stå i en finale igen, siger Andreas Hansen.

Det er da heller ikke tillid fra sin træner, som Andreas Hansen mangler.

- Andreas er en fantastisk målmand, og det har jeg sagt fra dag ét her. Det er virkelig godt for mig at have to målmænd på det niveau, og grunden til at Jacob har præsteret på så højt et niveau, og at Andreas gjorde det samme i aften, er, at de presser hinanden hver dag.

- Jeg tænker ikke på den ene som vores målmand til Superligaen og på den anden som vores pokalmålmand. Det er en vurdering fra uge til uge, og jeg vælger den, der er bedst, siger Martí Cifuenes.

Andreas Hansen forlængede for godt et år siden sin kontrakt med AaB helt frem til sommeren 2023. Længe har det ligget i luften, at han skulle være fremtidig førstemålmand, når Jacob Rinne blev solgt, men det salg udeblev igen i sommerens transfervindue, hvor Andreas Hansen i stedet gjorde sig tanker om sin egen fremtid.

- Der var lidt snak frem og tilbage om, at jeg måske skulle videre, hvis han ikke skulle, men der skete ikke noget, og det er, som det er. Jeg vil gerne spille noget mere, så det er ikke nogen optimal situation for mig, men jeg må bare gøre mine ting og se, hvor langt det rækker, siger Andreas Hansen.

Den indstilling møder forståelse hos cheftræneren.

- Jeg ser ikke Jacob og Andreas som første- og andenmålmand. Der er konkurrence om pladsen, og jeg synes, at Andreas udvikler sig rigtig godt. Buus (målmandstræner Poul Buus, red.) gør et rigtig godt stykke arbejde med ham, og jeg forstår godt, at han er opsat på at spille flere kampe. Derfor er det godt, at vi gik videre, så der kommer flere kampe, og jeg er meget glad for den indsats, Andreas leverer hver dag til træning, siger Martí Cifuentes.

