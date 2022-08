AaB-målmand stadig syg: Her er status før Randers-kamp

FODBOLD:Da AaB's superligahold lørdag finpudsede formen før søndagens udekamp mod Randers FC, var det for anden dag i træk uden deltagelse af Josip Posavec.

Den 26-årige målmand har været syg, men AaB-cheftræner Lars Friis ser optimistisk på muligheden for, at kroaten alligevel indtager stængerne søndag på Cepheus Park.

- Posavec er i klar bedring, så jeg forventer faktisk, at han er frisk og spiller mod Randers, lyder udmeldingen.

Alternativt skal den 17-årige reservekeeper Theo Sander i aktion for første gang i en officiel kamp. Det ser dog ud til, at teenageren kan blive nødt til at væbne sig med tålmodighed.

- Men han er andenmålmand af en grund, og når chancen på et tidspunkt byder sig for ham, så er jeg helt tryg ved, at han nok skal gribe den, fastslår Lars Friis.

AaB-træneren må med sikkerhed se bort fra en småskadet Daniel Granli og langtidsskadede Kasper Høgh mod Randers FC.

Der er kickoff søndag klokken 14 mod Thomas Thomasbergs tropper, der indtager en aktuel fjerdeplads i Superligaen med 12 point for seks kampe. Til sammenligning har aalborgenserne blot fem point og ligger tredjesidst.

AaB-kampen på Cepheus Park kan følges i livebloggen her på nordjyske.dk eller ses på Canal 9/Discovery+.