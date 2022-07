AaB-målscorer har fået et skud selvtillid, men kæmper for sin berettigelse

FODBOLD:Anders Hagelskjær startede ude i AaB's første Superligakamp i den nye sæson, og det skuffede naturligvis forsvarsspilleren, der dog er glad for, at han kom ind og viste en god figur, og derfor håber på flere spilleminutter i fremtiden.

- Jeg tror ikke, at der er nogen, der er tilfredse med at starte ude, men konkurrence er en del af det miljø, vi er en del af. Det er selvfølgelig en god følelse, når man kommer ind og føler, at man gør en forskel. Det er dét, jeg kan gøre, når jeg ikke starter inde, for så er det med at komme ind at vise i de minutter, jeg nu får, at det er mig, der skal spille, lyder det fra AaB's Anders Hagelskjær.

- Der er ikke andet for end at vise træneren og trænerteamet, at jeg gerne vil spille, og det er dét, jeg er her for hver dag. Jeg kæmper ligesom alle andre, og så er det op til træneren til at bestemme, hvem der skal starte inde, så jeg føler egentlig, at min rolle er uforandret i forhold til før opgøret.

AaB's cheftræner mener, at Anders Hagelskjær har gode betingelser for at være god i luften, og de betingelser udnytter han godt her i duel med Viborgs Jay-Roy Grot. Foto: Bente Poder

Den venstrebenet midterforsvarer kom ind i det 57. minut mod Viborg, der endte med et nederlag på 1-2 til nordjyderne, og her nåede Hagelskjær på de lidt mere end 30 minutter blandt andet at gøre sig bemærket med udligningen til 1-1 på et flot langskudsmål.

Scoringen og den fine præstation har givet ham selvtillid og tro på tingene, og han mener også, at han gør, hvad der skal til for at være en del af AaB' startopstilling.

- Jeg synes i hvert fald, at jeg gør mine ting for at vise, at jeg skal starte inde, men i sidste ende kan jeg som spiller kun gøre alt, hvad jeg kan, men til sidst er der en mand, der træffer beslutningen, og det skal man respektere, siger 25-årige Anders Hagelskjær.

Hans cheftræner Lars Friis roser også forsvarsspilleren for sit indhop i Viborg, men pointerer samtidig også, at der er kæmpe konkurrence om de to pladser i midterforsvaret hos AaB.

- Hans force er helt klart spillet på bolden, men så er der nogle ting rent forsvarsmæssigt, han skal kigge på. Han har taget nogle gode step, siden jeg kom til, så han byder sig godt til, og jeg har også rost ham for det indhop, han lavede i Viborg.

- Vi ser på kampene, hvilke relationer, der er, hvad der er brug for, og der er det klart, at Anders kan noget, Granli noget andet, Ross noget tredje og Kramer kan noget fjerde. Hans rolle lige nu er at være klar, når chancen byder sig, forklarer Lars Friis med henvisning til Anders Hagelskjær, der kæmper med de tre andre om de to pladser, som det er lige nu, hvor alle fire er spilleklar.

AaB spillede i langt størstedelen af sidste sæson med en bagkæde bestående af tre midterforsvarere med to wingbacks, men Lars Friis havde som ventet skiftet formationen, så holdet i kampen mod Viborg spillede med en traditionel firebackkæde, og det giver i følge Anders Hagelskjær nogle gode muligheder på bolden, mens det i starten af omvæltningen godt kan udfordre i det defensive arbejde.

- Det giver nogle bedre muligheder for at spille bolden frem i banen, hvilket jeg også synes, at vi har set i træningskampene og i den første kamp mod Viborg, og så er det klart, at der er noget andet defensivt ved det, som vi har arbejdet på i opstarten her, og det skal nok falde naturligt ind hos folk, fortæller AaB's nummer 15.

Anders Hagelskjær jubler ud mod de fremmødte AaB-fans i Viborg. Søndag glæder han sig til at se fansene på et fyldt Aalborg Portland Park hjemme mod FC København. Foto: Bente Poder

- Jeg kan bedst lide at forsvare i et tremandsforsvar, men vil helst spille bolden op i et firemandsforsvar, men jeg er egentlig ligeglad, hvad vi spiller, for jeg synes, at jeg kan spille i begge formationer.

- Vi har haft en hel opstart med det, vi spillede lidt med det i sidste sæson også, og jeg har også spillet med fire nede bagved før, men selvfølgelig er alting indarbejdet, som hold der har spillet i samme formation i et år. De ting kommer dog lige så stille på plads i løbet af sæsonen.

Søndag klokken 18.00 gælder det sæsonens anden kamp for AaB'erne, og her kommer ingen ringere end de forsvarende mestre fra FC København på besøg på et udsolgt Aalborg Portland Park.

- Begge hold kommer ind til kampen skuffede over hver sin premiere, så jeg tror både at de og os kommer med en form for revanchelyst og blod på tanden i forhold til at komme ordentligt gang i sæsonen, lyder det fra en forventningsfuld Hagelskjær, der henviser til AaB's nederlag til Viborg samt FCK's meget overraskende 0-1-nederlag i Parken til oprykkerne fra Horsens.

- Det bliver en vigtig kamp, især når det er foran vores hjemmepublikum og forhåbentlig kan vi give dem sæsonens første sejr. Jeg tror, at det bliver en god kamp med rigtig god tænding.

- Det giver bare de ekstra procenter til os spillere, når vi løber derinde. Der har været en fantastisk atmosfære i alle vores hjemmekampe i sidste sæson, så forhåbentlig kommer der god lyd på lægterne og masser af fans, og det glæder vi os til, slutter Anders Hagelskjær.