AaB med flot sejr i Sverige

FODBOLD: AaB har fået en indtil videre glimrende optakt til foråret i Alka Superligaen, og den fortsatte lørdag med en stensikker sejr på 3-1 på udebane mod IFK Göteborg.

Det var ellers en flot trætte AaB-spillere, der troppede op på færgen mod broderlandet med afgang klokken syv, men det kunne ikke ses, da spillerne kom på banen.

AaB spillede med en 4-5-1 optstilling med Yann Rolim og Frederik Børsting på de to kanter, og netop de to spillere blev toneangivende i en første halvleg, hvor Aab var klart bedst.

Alligevel var det hjemmeholdet, der stik imod spil og chancer tog føringen, da Emil Salomonssen sparkede et frispark direkte i kassen, da Jakob Blåbjerg lidt underligt blev dømt for en forseelse uden for feltet, men bare minuttet efter slog Aab igen, da Edison Flores erobrede bolden på midten og satte en mand af, inden han fandt Frederik Børsting, der lagde den fladt ind foran mål, og ved den fjerne stolpe kunne Yann Rolim prikke bolden i nettet.

Ellers bød halvlegen på mange optræk til AaB-muligheder, mens et enkelt boldtab på midten af banen gav en stor chance til hjemmeholdets Adil Titi, der dog sparkede forbi mål.

Aab skiftede to mand ved pausen, og dominansen blev kun endnu større i anden halvleg, hvor der også kom mange udskiftninger på begge hold.

AaB erobrede igen bolden højt, og Edison Flores fik chancen for langskud. Han fintede dog skuddet og lavede i stedet en flot kigge-væk-aflevering til Pavol Safranko, der sparkede den imellem benene på den indskiftede keeper Dahlqvist.

Med de mange udskiftninger i midten af anden halvleg faldt kampen lidt i kvalitet, men kampens flotteste detalje førte til målet til 3-1. Indskiftede Wessam Abou Ali fik bolden i venstre side, hvor han trak ind i feltet for at finde skuddet og i stedet trille bolden med hælen til Patrick Kristensen, der elagent lobbede bolden over i det fjerne hjørne.

Der var mange positive takter i offensiven for AaB, hvor Yann Rolim strålede som den bedste. Edison Flores havde en flot assist og leverede desuden flere gode dødbolde, der gav muligheder i feltet.

AaB tager tirsdag af sted på årets træningslejr, hvor holdet skal spille imod Sparta Prag og Shonan Bellmare på turen til Spanien.