Følg med live: AaB møder FC Midtjylland

AALBORG:AaB kommer med noget så sjældent som en sejr i benene, når de mandag aften tager imod FC Midtjylland i Superligaen. Erik Hamréns udvalgte vandt så sent som i torsdags 2-0 over Viborg FF på samme bane i pokalturneringen, men cheftræneren har ikke givet genvalg til de 11 succesfulde spillere.

Theo Sander erstattet Nico Mantl i målet, og Kilian Ludewig erstatter en skadet Kasper Jørgensen.

Følg kampen fra klokken 19 og frem i vores liveblog herunder:

Mens AaB slås for at undgå nedrykning og lige nu har otte point op til AC Horsens over stregen, så kæmper ambitiøse FC Midtjylland for at hængte sig på slutspillet. De er inden mandagens kamp i Aalborg blot på ottendepladsen, men kan med en sejr rykke forbi Silkeborg og tilbage blandt holdene i det attraktive mesterskabsspil.