AaB missede første matchbold

FODBOLD: Der var lagt op til den helt store mesterskabsfest på AaB's anlæg på Hornevej lørdag eftermiddag.

AaB's U19-hold kunne sikre sig den første titel siden 1998 i hjemmekampen mod FC Nordsjælland, og trods karnevalet i Aalborg var der mødt masser af mennesker frem. Også de trofaste fans fra Vestribunen var på plads og modtog holdet med romerlys.

Men det gik absolut ikke som planlagt. Det talentfulde hold fra FC Nordsjælland vandt nemlig med hele 4-0, og da FC Midtjylland samtidig vandt med 2-1 på udebane over Brøndby, så er midtjyderne gået op på førstepladsen.

AaB kan dog glæde sig over, at holdet har endnu et skud i bøssen. FC Midtjylland her nemlig færdigspillet sæsonen, mens AaB spiller sin sidste kamp lørdag 8. juni, hvor man hjemme tager imod rækkens absolutte bundprop Silkeborg, der bare har hentet 14 point i sæsonen.

En sejr der, så er mesterskabet i hus.

FC Nordsjælland kom foran tidligt i kampen. Oliver Rimmen sparkede bolden sikkert og faldt i det modsatte hjørne på en pasning fra højreside.

Og det blev til 2-0 efter en lille kikser fra AaB-keeper Marcus Bundgaard, der ikke fik grebet et hjørnespark, og så kunne Chukwuemeka Paul Nnamani prikke bolden ind.

På et velspillet angreb gjorde Joachim Rothmann det til 3-0, og så var festen feset ud.

AaB havde egentlig chancerne, men hverken Mikkel Kaufmann eller Jonatan Flindt udnyttede gode chancer i første halvleg.

I anden halvleg var Superliga-spilleren Mathias Ross tæt på at score efter hjørnespark, men han headede lige på keeperen.

Og selv da FC Nordsjælland var blevet reducere til 10 mand, kunne gæsterne score. Oliver Rimmen scorede sit andet mål i kampen.