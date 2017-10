AaB mistede sejren til sidst

FODBOLD: AaB var mandag uhyre tæt på sæsonens første udesejr i Alka Superligaen, men en udligning fem minutter inde i overtiden betød, at udekampen mod Randers endte 1-1.

Frederik Børsting troede ellers, han havde sikret AaB sejren med sin scoring otte minutter før tid, men Erik Marxens udligning på hovedstød betød, at aftenen alligevel endte i et antiklimaks for AaB.

I en livlig og begivenhedsrig første halvleg fik Randers den første store mulighed efter fire minutters spil, men tæt under mål måtte Vladimir Rodic se sit forsøg blive blokeret af Jakob Blåbjerg.

Det udløste omgående en mulighed til AaB, for efter en hurtig omstilling havnede bolden hos Jannik Pohl i venstre side af feltet, men AaB-angriberens afslutning blev også blokeret.

Kampens næste store chance tilfaldt også AaB et par minutter senere, men denne gang måtte Pavol Safranko se sin afslutning blive reddet af Randers-målmand Hannes Halldorsson.

Første halvlegs absolut største chance tilfaldt dog Randers efter godt et kvarters spil. Tilbagevendte Patrick Kristensen helkiksede sit forsøg på at cleare bolden, der i stedet dumpede ned for fødderne af Marvin Pourie, men fra nært hold sparkede den tyske angriber bolden forbi mål.

Hvor de to hold nærmest vadede i muligheder i første halvleg, var der længere mellem de store chancer efter pausen. Midtvejs i anden halvleg burde Randers dog have bragt sig foran, da et fladt indlæg fra Erik Marxen havnede hos Saba Lobzhanidze, men fra nært hold sparkede han bolden lige på AaB-målmand Jacob Rinne.

I store dele af anden halvleg var det generelt Randers, der var mest nærgående, men otte minutter før tid snuppede AaB alligevel føringen.

Efter et hjørnespark havnede bolden hos Frederik Børsting, der sendte en afslutning mod mål.

Tæt trafik foran Randers-målmand Hannes Halldorsson betød, at islændingen ikke kunne se bolden, før det var for sent.

Det lignede et sejrsmål, men i kampens femte overtidsminut udlignede Erik Marxen, da han kom først på et frisparksindlæg, og derfor må AaB fortsætte jagten på sæsonens første udesejr.