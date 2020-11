AaB mod superligatoppen efter dramatisk sejr i Randers

FODBOLD:AaB hentede fredag aften tre nye point til superligasamlingen med en fortjent 2-1-sejr på udebane over Randers FC. Den sender indtil videre aalborgenserne helt op på andenpladsen - á point med topholdet SønderjyskE.

Sejren var fortjent, men det blev unødigt spændende til slut, hvor Randers fik færten af udligningen. Defensivt stod AaB dog særdeles solidt og forsvarede kampen hjem.

AaB tog fra starten teten i kampen, og især Kasper Kusk startede godt. Han havde også AaB's første afslutning, som fra en spids vinkel snittede trekantssammenføjningen.

Det var derfor helt efter bogen, at aalborgenserne tog føringen i det 21. minut. Et hjørnepark endte bagerst i feltet hos en veloplagt Pedro Ferreira, der fandt Jores Okore foran mål, og sidstnævnte, der var taget til nåde i startopstillingen, bragte AaB på 1-0.

AaB's Jores Okore har scoret til 1-0 i 3F Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB på Cepheus Park i Randers, fredag den 6. november 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Minuttet efter var det sort uheld, at Tom van Weert ikke øgede til 2-0, da han trak ind i banen og sparkede mod det fjerneste målhjørne. Desværre for hollænderen stod træværket i vejen.

Randers kom bedre med i de sidste 20 minutter af første halvleg, men AaB forsvarede sig godt, og Jacob Rinne behøvede ikke at hive nogen redninger frem.

I stedet fik Tom van Weert minutter før pausen en stor chance, da han elegant tog bolden med sig og sparkede hårdt mod en fremstormende Patrik Carlgren i Randers-målet, der reddede.

Anden halvleg kun fem minutter gammel, da Lucas Andersen kom igennem på et udspark fra Rinne, og anføreren lagde flot bolden af til Tom van Weert, der dog sparkede den store mulighed over mål.

I det 53. minut var der dog jackpot for AaB, da Oscar Hiljemark samlede bolden op på kanten af feltet og flot krøllede bolden fladt ind i det lange hjørne til 2-0. Svenskerens første mål for klubben.

Randers FC's Mathias Greve i 3F Superliga-kampen mellem Randers FC og AaB på Cepheus Park i Randers, fredag den 6. november 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Randers så ud til at få chancen for at slå tilbage i kampen efter 67 minutters spil, da dommer Mikkel Redder pegede på straffesparkspletten, at Rasmus Thelander kastede sig ned foran angriberen Al-Hadji Kamara.

På den langsomme gengivelse var det dog tydeligt, at Randers-spilleren kastede sig, før der overhovedet var kontrakt, og det var også den konklusion, Redder kom frem til, da han løb ud til sidelinjen og tjekkede billederne.

Randers var dog ikke færdige med at få straffespark, for i det 78. minut var det Pedro Ferreria der gik ned i en satset tackling. VAR kunne ikke tjekke, om straffesparket var korrekt dømt, for det var kort forinden blevet ramt af tekniske problemer. André Rømer scorede sikkert til reducering 1-2 fra pletten.

Så blev det pludselig nervøst fra AaB's side, og dybt inde i overtiden fik Randers en stor chance, som Daniel Granli i sidste øjeblik fik sparket ud af farezonen. Aalborgenserne burde dog også selv have scoret på en af flere store kontrachancer i slutfasen.