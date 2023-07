AaB møder FCM: Følg kampen her

I dag spiller AaB anden træningskamp forud for kampen om at komme tilbage til Superligaen. Modstanderen er netop Superligaklubben FC Midtjylland.

Kampen spilles i Ikast klokken 13, og du kan følge med i denne artikel, hvor der kommer en liveblog.

AaB spillede også træningskamp sidste fredag, hvor modstanderen var Vendsyssel FF.

Det opgør endte med en AaB-sejr på 2-1, selvom Vendsyssel var foran undervejs.

Louka Prip og unge Emil Nymann scorede målene i opgøret.

AaB stillede op således i opgøret mod Vendsyssel:

Opstilling i første halvleg (4-3-3): Josip Posavec, Kasper Jørgensen, Sebastian Stahlfest, Lars Kramer, Marcus Hannesbo, Younes Bakiz, Malthe Højholt, Mads Bomholt, Anders Noshe, Tim Prica, Lucas Andersen.

Opstilling i anden halvleg (4-3-3): Theo Sander, Emil Nymann, Rasmus Thelander, Sebastian Otoa, Jakob Ahlmann, Oliver Ross, Pedro Ferreira, Gustav Dahl, Louka Prip, Nicklas Helenius, Anosike Ementa.

Uden angriber

En AaB-spiller, der ikke kommer i kamp, er Marco Ramkilde.

For selvom AaB har taget turen til 1. Division, er han blevet i Superligaen.

Her har han fået et lejeophold hos nyoprykkede Hvidovre IF for hele sæsonen.

- Marco opnåede ikke så meget spilletid i foråret, og derfor er vi i fællesskab blevet enige om, at det giver god mening at udleje Marco, siger Ole Jan Kappmeier i en pressemeddelelse.