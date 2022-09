AaB nægtede: Derfor tog Sebastian Grønning til AGF

FODBOLD: Lørdag var det iført en AGF-trøje, at Sebastian Grønning igen stiftede bekendtskab med AaB, hvor han tilbragte sine ungdomsår. Angriberen var ellers tæt på at skrive under med sin barndomsklub, da han i august kom hjem fra et mislykket udlandsophold i Sydkorea.

Sportschef Inge André Olsen meldte flere gange med optimistiske vendinger, at AaB var i dialog med Sebastian Grønning. Dermed så det ud til, at et skifte var oppe over. Sådan endte det som bekendt ikke.

Ifølge Nordjyskes oplysninger var det en frikøbsklausul på fire millioner kroner, som adskilte AaB og Sebastian Grønnings lejr. Det bekræfter flere kilder. Klausulen ville AaB ikke gå med til, eftersom det ville ødelægge den potentielle, økonomiske gevinst i tilfælde af en succesfuld retur til Aalborg.

AaB’s kontrakttilbud skulle ellers have været mere attraktivt økonomisk, og dermed var det frikøbsklausulen, som i sidste ende sendte Sebastian Grønning til Aarhus, da AGF var anderledes villige til at acceptere angriberens betingelser.

Nordjyske forsøgte i forbindelse med lørdagens kamp at forhøre angriberen om valget mellem AaB og AGF. Ifølge AGF’s kommunikationsafdeling ønskede Grønning dog ikke at stille op til interview.

Sebastian Grønning har spillet tre ligakampe for aarhusianerne siden sin retur til Danmark og scoret et enkelt mål. Det er endnu ikke blevet til en plads i startopstillingen.

Aalborgenseren forlod AaB i 2017, hvorefter han skiftede til Hobro på en toårig aftale. Det blev aldrig en succesfuld tid, men efterfølgende viste han stor målnæse i 2. division med Skive. Det bragte ham videre til Viborg, hvor han havde succes i både 1. division og Superligaen, inden han ved årsskiftet blev solgt til koreanske Suwon Bluewings.