AaB nærmer sig flere forstærkninger: Ny målmand mangler kun et lægetjek

FODBOLD:Sommerferien er forbi for AaB's superligatrup, der søndag tog hul på forberedelserne frem mod den kommende superligasæson med en række fysiske tests.

Her var den brasilianske offensivspiller Allan Sousa det eneste nye ansigt. For forsvarsspilleren Lars Kramer mangler AaB stadig nogle formaliteter, inden hans transferfrie overgang fra Viborg er på plads. Han træner derfor først med fra mandag, men i de kommende dage kan der meget vel støde flere forstærkninger til.

Det fortæller sportschef Inge André Olsen, der blandt andet har brugt sommerpausen på at jagte en målmand, efter at Jacob Rinne og Andreas Hansen er forsvundet.

- Det er meget tæt på at være på plads med en ny målmand. Vi er enige, så nu mangler vi bare at få klaret lægetjekket. Vi får at se, om vi får ham klar allerede til mandagens træning, men vi gør selvfølgelig alt for at få det på plads så hurtigt som muligt, siger Inge André Olsen, der har været i udlandet for at finde sin nye målmand.

- Det er ikke en målmand, vi kender fra Superligaen. Det er en udenlandsk målmand, men jeg må ikke fortælle dig, hvem det er, siger Inge André Olsen.

Går alt vel, bliver den omtalte målmand ikke ene om at slutte sig til AaB-truppen i den kommende uge.

- Vi nærmer os noget, så jeg bliver overrasket, hvis der ikke sker mere de kommende dage. Der mangler nogle småting, men der er selvfølgelig stadig et forbehold, når spillerne ikke har bestået lægetjekket endnu. Det drejer sig om flere spillere, som vi har arbejdet på i et stykke tid, siger Inge André Olsen.

Falder de handler på plads, skal AaB formentlig sælge spillere for, at der sker yderligere i sommerens transfervindue.

- Som sagt er de spillere, vi er ved at bringe ind, nogle vi har arbejdet på i flere måneder, og det betyder også, at vi kan få vores egen trup på plads rimeligt hurtigt, men timingen i forhold til at sælge spillere kan vi ikke altid selv styre, så vi skal være forberedte, hvis der sker noget.

- Ud fra et økonomisk perspektiv vil det være at foretrække, hvis vi får solgt en spiller, men det er ikke afgørende, så buddene skal være de rigtige. Det er også, derfor at vi i tidligere vinduer har sagt nej til bud, der kom sent, siger Inge André Olsen.

Sportschefen har allerede afvist bud på både Iver Fossum og Louka Prip denne sommer.

- Der pågår stadig en dialog i forhold til flere af vores spillere, men der er jo også en del taktisk spil i sådan et forløb, så lige nu ligger der ikke nogen bud på bordet, men der er som sagt fortsat en del aktivitet, siger Inge André Olsen.

Da AaB-truppen søndag mødte ind på træningsanlægget på Hornevej, var det uden Rasmus Thelander, der tidligere på ugen meldte ud, at han i forbindelse med sit kontraktudløb denne sommer vil forfølge muligheden for at komme til udlandet. Denne samme ambition har Magnus Christensen, der dog mødte ind hos AaB søndag.

Mislykkes drømmen om at komme til udlandet, er døren i AaB dog stadig på klem for dem begge.

- Rasmus har valgt at tage lidt ekstra ferie, mens Magnus træner med. Begge spillere er jo på kontrakt indtil 30. juni, men vi har haft en god dialog med dem begge og har derfor længe kendt til deres ønsker om at komme til udlandet.

- Derfor har vi også planlagt uden dem i arbejdet med at sammensætte truppen, men i fodboldverdenen er det ikke fornuftigt at lukke nogen døre., siger Inge André Olsen.