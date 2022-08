AaB nedjusterer efter sløj sæsonstart

Superligaklubben AaB nedjusterer forventningerne til årsregnskabet med ti millioner kroner.

Klubben forventer nu at komme ud af regnskabsåret 2022 med et underskud på 10-15 millioner kroner. Tidligere lød forventninger på et resultat mellem nul kroner og et underskud på op til fem millioner kroner.

Det fremgår af klubbens halvårsregnskab, der er blevet offentliggjort onsdag.

Nedjusteringerne falder blandt andet tilbage på vigende sportslige resultater efter en sløv sæsonstart, hvor klubben blot har hentet to point efter fem kampe.

Som følge deraf forventer AaB færre tv-indtægter i andet halvår af 2022, og samtidig kan resultaterne og spillernes præstationer betyde, at AaB ikke indkasserer transferindtægter i den størrelsesorden, som klubben havde forventet.

Klubben regner dog fortsat både med at sælge spillere og investere i spillertruppen, lyder det i regnskabet. Transfervinduet lukker ved udgangen af august.

De fleste nøgletal i halvårsregnskabet er steget markant sammenlignet med første halvår i 2021. Det skyldes, at klubben og selskabet i første halvår af 2021 var underlagt en række coronarestriktioner.

/ritzau/