AaB nedlagde bronzevinderne

FODBOLD: AaB hentede søndag sæsonens anden sejr i Alka Superligaen, da sidste sæsons bronzevindere fra Lyngby blev besejret med 3-1.

Sejren blev sikret på baggrund af en god første halvleg, hvor Pavol Safranko og Jakob Ahlmann forvaltede et stort AaB-overtag til at sende AaB til pausen foran 2-0.

AaB’s anden halvleg var væsentlig dårligere, men Lyngby greb aldrig chancen for at komme tilbage i kampen.

AaB indledte et sandt stormløb mod Lyngby-målet fra kampens start, og allerede efter fem minutter var hjemmeholdet meget tæt på føringen.

Edison Flores tog chancen fra kanten af feltet, men peruvianeren måtte se sit glimrende forsøg prelle af på stolpen.

En endnu større chance fik AaB efter 17 minutter. Filip Lesniaks fremlægning sendte Jannik Pohl af sted mod Lyngby-målet, men alene med målmand Mikkel Andersen sparkede Pohl forbi mål.

Fem minutter senere fik AaB dog endelig en meget fortjent føring. Jakob Ahlmanns præcise indlæg fandt Pavol Safrankos pande, og så kunne den nyindkøbte slovak score sit første superligamål.

Efter en halv times spil fordoblede AaB-føringen, og denne gang var det med Jakob Ahlmann i målscorerens rolle. Edison Flores og Frederik Børsting stod for forarbejdet, inden Jakob Ahlmann kunne konstatere, at han havde heldet på sin side. Backens afslutning blev rettet af af en Lyngby-forsvarer med det resultat, at bolden sejlede i en blød bue over en sagesløs Mikkel Andersen i Lyngby-målet.

AaB var klart bedst i første halvleg mod et tandløst Lyngby-hold, men syv minutter inde i anden halvleg fik gæsterne alligevel en gylden mulighed for at påbegynde et comeback.

Kasper Pedersen fejlbedømte en lang fremlægning, og den fejl gav en friløber til Mayron George, der dog måtte se sit forsøg blive reddet flot af AaB-målmand Jacob Rinne, der også tog sig af opfølgningen fra Michael Lumb.

Endnu tættere på kom gæsterne efter 62 minutters spil. Efter en duel med Mayron George fik Jakob Blåbjerg lagt bolden til rette for David Boysen, men tæt under mål sparkede Lyngby-spilleren bolden på stolpen.

Nærmere end det kom gæsterne dog aldrig, og i kampens overtid slog AaB i stedet sejren helt og aldeles fast takket være to indskiftede spillere.

Jakub Sylvestrs indlæg fandt Magnus Christensen, der skubbede bolden det sidste stykke over stregen, og så kunne AaB’erne juble over sæsonens anden sejr i Alka Superligaen. I kampens sidste minut reducerede Lyngbys Mayron George på et straffespark, men den scoring var intet andet end kosmetik.