AaB-offensiven har været uden bid - det giver ikke anledning til panderynker

FODBOLD:Der var skuffelse at spore i AaB-lejren, da en plads i mesterskabsspillet ikke blev sikret søndag eftermiddag mod Vejle.

Men det var ikke det eneste, som AaB's offensive esser ikke var tilfredse med. Nordjyderne kontrollerede i store dele af anden halvleg kampen mod vejlenserne, men formåede ikke for alvor at true modstanderens mål.

- Det var ikke en god nok præstation af vores offensiv, som havde svært ved at skabe chancer. Vi forsøgte at kreere noget, men jeg må bare erkende, at vi ikke var skarpe nok.

- Vores omstillinger manglede tempo, og det gjorde, at vi ikke fangede Vejle i ubalance. Det samme gør sig gældende på den sidste tredjedel, hvor vi gik alt for meget ned i fart, lyder det fra Louka Prip, som var en af de få AaB'ere, der momentvis blev farlig.

Helt på toppen fik AaB's nyerhvervede angriber Kasper Høgh for første gang chancen fra start i den bolsjestribede trøje, efter han har leveret to indhop med mål i begge kampe.

Det er kun min anden startplads i Superligaen nogensinde, og så fik jeg tilmed 90 minutter. Det har jeg aldrig prøvet før, så det suger jeg helt sikkert til mig, siger AaB-angriberen, der ligesom sin holdkammerat ikke var ovenud lykkelig over AaB-offensiven mod Vejle.

- Jeg mener ikke, at vi havde svært ved at spille os igennem Vejles defensiv. Jeg synes. at vi formåede at skabe noget ravage, men vi havde også vores begrænsninger. Vi varmede kuglen lidt for meget, og skal måske blive bedre til bare at få skudt på mål. Det var en af de kampe, og så skal vi nok få det revancheret i næste kamp.

Selvom AaB har haft det svært i den offensive del af spillet i de to seneste kampe, så mener Louka Prip dog ikke, at den lidt tandløse offensiv kommer til at blive synonymt med AaB i de kommende kampe.

- Hvis du ser på banen i dag (søndag, red.), så er den fuldstændig hullet. Den bliver ikke vandet, og den er tør. Det gør det altså ikke nemt at spille flot, offensivt fodbold. Når det er sagt, så skal vi stadig kunne skabe mere mod Vejle.

- Vores offensiv fungerede fremragende mod FC Midtjylland, mens det var en meget låst affære mod Silkeborg. Mod Vejle manglede vi også det sidste, men trods alt en anelse bedre en seneste kamp. Vi har vist, at vi kan være rigtig sprudlende, så jeg er ikke bekymret for, at det bliver en fremtidig tendens, at vi ikke kan kreere mere, lyder det fra AaB-topscoreren.