AaB og angriber er blevet enige om forlængelse

AALBORG:Da Marco Ramkilde i september fik stukket en korttidskontrakt i hånden af AaB, var det begge parters intention, at den skulle forlænges, hvis det viste sig, at Ramkildes retur til AaB og Aalborg var en succes.

Det viste sig, at angriberen var en klar gevinst for AaB i efterårets sidste kampe, hvor det blev til et par scoringer. Derfor har parterne nu sat pen på papir på en aftale, der løber frem til udgangen af 2025.

- Det er kæmpestort for mig at lave en treårig aftale med AaB. Det er noget, jeg har arbejdet rigtig hårdt for i lang tid, og jeg er glad for, at det er lykkedes. AaB er jo min barndomsklub. Jeg har været AaB-fan og er kommet på stadion, siden jeg var helt lille, og mens jeg var i udlandet, har jeg drømt om, at det her kunne blive en realitet, siger Marco Ramkilde i en pressemeddelelse.



- At score mit første mål for AaB og score mit første mål på Aalborg Portland Park med masser af AaB-fans på tribunerne var helt specielt. Det føltes næsten som om, jeg var med i en film, fordi jeg har visualiseret det så mange gange. De mange kampe i efteråret har givet mig en masse i bagagen, så jeg er klar til at bygge endnu mere på frem mod forårsstarten. For der er stadig en del procenter at hente, siger Marco Ramkilde, der er klar over, hvad det er for en udfordring, der venter i forårets kampe.

- Vi skal ud at jagte sejre i foråret. Vi er på rette vej, og jeg tror 100 procent på, hvad vi har gang i. Nu skal vi bruge de her par uger inden vinterpausen på at tømre holdet godt sammen og arbejde på nogle taktiske ting, så vi kan stå endnu mere sammen som et hold. Det kommer kun gennem træning og tid, og den tid har vi nu.

Direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum er mindst ligeså glad for forlængelsen som Marco Ramkilde er.

- Marco har formået at bygge på, og det gælder både i forhold til sin fysiske tilstand og den spillemæssige udvikling, og to fine scoringer er det også allerede blevet til, konstaterer Thomas Bælum.



- Samtidig kan vi mærke Marcos sult efter at slå til i AaB, og vi har en stor tro på, at han efter sin særdeles uheldige begyndelse som seniorspiller nu kan fortsætte sit gode forløb og sin positive udvikling og således blive en betydende faktor for vores klub i de kommende år, siger Thomas Bælum.

Marco Ramkilde er foreløbig noteret for 13 officielle kampe og to scoringer for Hele Nordjyllands Hold.