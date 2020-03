AaB og Hobro enige: Signalværdien er vigtig

FODBOLD:Torsdag 10.30 kom den melding fra Divisionsforeningen, som fodboldfans havde frygtet. Alle danske kampe er som minimum aflyst de næste 14 dage - som ét af mange tiltag i forsøget på at modvirke yderligere spredning af coronavirus.

Divisionsforeningens medlemmer holdt torsdag et telefonmøde, men beslutningen om at lukke helt ned for sporten var ikke som sådan til diskussion. Heller ikke selvom regeringen kun fraråder forsamlinger på mere end 100 mennesker.

- Der blev simpelthen givet et dekret fra Divisionsforeningen, som har valgt at læne sig op ad Danmarks Idrætsforbunds anbefaling, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

- Der er ingen tvivl om, at det er en helt exceptionel situation, vi står i, og vi synes, det giver god mening at bakke op om at mindske al social kontakt i samfundet, så vi forhåbentlig hurtigst muligt kan få bugt med den her virus. Det ville være et skidt signal, hvis vi sagde, at vi godt kan omgå hinanden, når andre ikke kan, lyder det videre fra AaB-bossen.

I Hobro IK er formand Lars Kühnel enig i, at signalværdien er rigtig god. Alligevel havde han gerne set, at klubberne var blevet hørt i sagen - inden man valgte livrem og seler som løsningen.

- Jeg mener, at smitterisikoen ved at spille med nul tilskuere er minimal. Også set i forhold til, at eksempelvis Folketinget fortsat samles med endnu flere mennesker, end vi gør, når vi spiller en kamp. Men vi må acceptere, at det er sådan, det er.

AaB-anfører Lucas Andersen i "nærkontakt" med Hobros sportschef Jens Hammer Sørensen. Tættere på at mødes kommer de to klubber ikke foreløbig. Arkivfoto: Torben Hansen

AaB-boss Thomas Bælum håber, at man ved at lukke helt ned for fodbolden kan have et reelt håb om, at superligaprogrammet kan komme i gang igen, når det nuværende timeout udløber søndag 29. marts.

- Så vil jeg mene, at vi stadig kan nå at få afviklet den nuværende turneringsstruktur, selvom det nok betyder, at vi må bøje reglerne om mindst tre døgns restitution, ligesom det kan komme på tale at inddrage landskampspauser. Alle har en interesse i at få en sportslig fair afslutning på sæsonen, mener Thomas Bælum.

Sportslig fair løsning

Hos Hobro IK frygter formand Lars Kühnel, at man kan blive tvunget til enten at afkorte eller helt aflyse resten af sæsonen.

- Det ville være vanvittigt urimeligt, hvis det endte med en eller anden skrivebordsafgørelse, og at vi som aktuelt tredjesidst bare blev sendt ud af Superligaen.

- Hvis det kommer dertil, vil vores forslag være, at der slet ikke bliver nogen nedrykker og at man indlemmer vinderen af 1. division i næste sæsons Superliga. Det er også det forslag, der er på bordet i Italien.

I forhold til de økonomiske konsekvenser ved de først tilskuerløse og siden totalt nedlukkede tilstande, er AaB-direktør Thomas Bælum svar skyldig.

- Jeg ved kun, at der kommer en form for kompensation, og at den bliver på omkostningerne og ikke på et forventet overskud. Desuden ved vi, at der skal en ekstern revisor på for at kunne dokumentere det hele.

Regeringens hjælpepakke lander et særdeles tørt sted i Hobro IK.

- Det kan simpelthen gøre hele forskellen på, om klubber overlever eller må dreje nøglen om, pointerer Lars Kühnel.