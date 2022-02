AaB-boss om trænersituation: Var vi afhængige af én mand, skulle bestyrelsen fyre mig

FODBOLD:Det har hidtil været forgæves, at AaB har forsøgt at tilknytte Lars Friis før 1. august, hvor den 45-årige midtjyde med sikkerhed bliver ny AaB-træner.

AaB har ellers været i dialog med Friis' nuværende arbejdsgiver Viborg FF om at fremrykke skiftet, men de to parter har endnu ikke nærmet sig en løsning.

Mandag sagde Viborgs sportschef, Jesper Fredberg, til TV 3 Sport, at han endnu ikke har modtaget nogen seriøs henvendelse fra AaB, hvor hans kollega Inge André Olsen er af en anden opfattelse. Han erkender dog samtidigt, at de to parter er langt fra hinanden.

- Vi må have respekt for deres synspunkt, og deres udgangspunkt kommer jo til at afgøre, hvad de synes er seriøst eller ej. Jeg sad dog trods alt rundt om et bord i Viborg i sidste uge, hvor vi gav det, vi mener, er et generøst tilbud.

- Det er vores synspunkt, og Viborg har så et andet synspunkt. Vi skal forhandle ud fra, hvad der er bedst for AaB, mens Viborg skal gøre, hvad der er bedst for dem. Nogle gange kan man nå til enighed, og andre gange kan man ikke. Det eneste, der er sikkert, er, at Lars Friis bliver AaB-træner 1. august.

- De har nogle krav til, hvad der skal til for, at det skal ske før den tid, og de krav har vi ikke villet gå med til. I øjeblikket synes jeg, at vi er langt fra hinanden, siger Inge André Olsen.

AaB-holdet ledes derfor i øjeblikket af fungerende cheftræner Oscar Hiljemark. Han har ikke den nødvendige licens til at være cheftræner i Superligaen, hvorfor han fungerer som sådan på en dispensation, der udløber 24. marts. Det betyder dog, at Hiljemark i teorien kan stå i spidsen for AaB-holdet i den resterende del af Superligaens grundspil, og det er i øjeblikket det mest sandsynlige scenarie.

- Det ser sådan ud, og det er det, vi planlægger efter. Vi har længe været afklaret med, at vi godt kan vente på Lars Friis. Det er staben, der er maskinen, og Hiljemark gør det fremragende som midlertidig cheftræner. Samtidig har vi folk som Rasmus Würtz (assitenttræner, red.) og Poul Buus (målmandstræner, red.), som har masser af erfaring fra AaB.

- At et menneske kommer ind, kommer ikke til at gøre en enorm forskel, for det er noget, der vil ske over tid. Vi er glade for, at Lars Friis kommer, og han glæder sig også til at arbejde med vores stab, fordi han kan se, hvilket stort arbejde de har gjort i AaB.

- Men når jeg læser kommentatorer og eksperter sige, at AaB står med et enormt problem, undrer jeg mig. Hvis jeg havde bygget en klub, der var afhængig af én person, synes jeg, det bedste bestyrelsen kunne gøre, var at fyre mig, siger Inge André Olsen.