AaB opgraderer uden for kridststregerne

FODBOLD:Der var stor jubel i juni på Hornevej, da AaB’s bedste kvindehold rykkede tilbage i Gjensidige Kvindeligaen.

Siden er der blevet arbejdet hårdt uden for linjerne for at skabe både et hold og en organisation, der kan leve op til de øgede krav, der er forbundet med at spille på topplan.

Derfor har AaB nu ansat Kjeld Simonsen som ny forretningsansvarlig og daglig leder. Han kommer fra en lignende stilling hos Fortuna Hjørring, hvor han også var fra 2008 til 2011.

- Jeg tror ikke, vi kunne have fundet en person med mere erfaring inden for lige præcis de områder, som vi især skal bruge ham til, siger direktør i AaB Kvindefodbold A/S, Pia Nielsen.

- Han kommer både til at stå i spidsen for de kommercielle aktiviteter og også den daglige ledelse af de sportslige aktiviteter. Man kan vel sige, at han bliver vores mand på Hornevej til hverdag, siger Pia Nielsen.

AaB skal i det hele taget have styrket organisationen - og især økonomisk er der høje krav, hvis klubben vil have et slagskraftigt hold i landets bedste række. Og derfor skal der tiltrækkes flere sponsorer.

- Kjeld kommer jo til at sidde med mange af de opgaver, som jeg selv har løst på frivillig basis. Og det skal så være muligheden for, at jeg samtidig kan tage turen op i helikopteren og få det lidt mere langsigtede perspektiv på hele klubben, og den organisation, vi skal have bygget op. Og han får netop en stor opgave med at øge vores sponsorgrundlag, ligesom der så er mange detaljer omkring de enkelte kampe, som han kommer til at stå i spidsen for.

- Via den licens, vi skal have for at være med i den bedste række, er der er også et krav om, at klubben skal have nogle nøglepersoner , og der er han første skridt på vejen, siger Pia Nielsen.

Hvis AaB vil være i ligaen på sigt kræves der også større tilskuerfaciliteter og endnu mere økonomi.

- Vi har jo en erklæret målsætning om, at vi skal bide os fast som en del af ligaen, og hvis det skal lykkes, så kræver det i det hele taget en opgradering også på de ydre linjer, og derfor har vi valgt at udnytte den her store mulighed for os, siger Pia Nielsen.