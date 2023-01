AaB ophæver kontrakten med forsvarsspiller efter uacceptabel opførsel

ÄALBORG:Yahya Nadrani blev hentet ind i september 2022 for at skabe bredde og stabilitet i AaB. Sådan gik det bare ikke.

I stedet blev det til svingende præstationer i den stribede trøje og en batalje til træning mellem forsvarsspilleren og Younes Bakiz blev Nadrani fritaget fra træning.

Nu er det officielt, at han slet ikke kommer i kamp mere for superligaklubben.

Klubben og den 26-årige spiller fra Frankrig har stoppet samarbejdet. Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker Yahya held og lykke i sin videre færd, siger AaB’s administrerende direktør og fungerende sportschef Thomas Bælum i pressemeddelelsen.

AaB skriver, at det netop er uacceptabel opførsel, der er årsag til, at kontrakten nu rives over.

Yayha Nadrani havde kontrakt med AaB frem til sommeren 2024, men i stedet for fast spilletid helt dertil, blev det kun til tre officielle kampe.

På forsvarsdelen har AaB i dette transfervindue skrevet kontrakt med Rasmus Thelander og hentet Anders Hagelskjær tilbage fra leje i norske Sarpsborg 08.