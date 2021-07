AaB overvældet af interesse for fodboldbilletter - hjemmeside gik ned

FODBOLD:Tre store sponsorer i AaB har købt billetterne til superligakampen søndag 8. august klokken 18. Det betød, at der var en del billetter, som blev tilbudt AaB-fans gratis med start klokken 15 mandag eftermiddag.

Men straks fra start var presset på AaBs hjemmeside så voldsomt, at hjemmesiden kortvarigt brød sammen.

- Vi er godt nok overrasket over det tryk, der kom på hjemmesiden, fra det øjeblik vi satte billetterne til gratis hentning. Vi har da godt kunnet mærke, at der - måske ovenpå EM-succesen - har været en fodboldsult, der har skullet stilles, men at det var så meget, det kommer lidt bag på os, siger Thomas Bælum, administrerende direktør hos AaB A/S.

Han oplyser, at der må lukkes 10.000 tilskuere ind til kampen mod AGF - heraf var der forhåndsreserveret cirka 3.300 billetter til sæsonkortholdere, ligesom de tre partnere, der har "købt" kampen, for at give billetterne gratis til AaBs fans - nemlig Spar Nord, Aalborg Portland og Det Nordjyske Mediehus - har fået "et antal billetter" stillet til rådighed.

- Det tal oplyser vi ikke, konstaterer AaB-direktøren.

Men et skud fra hoften herfra er da, at mindst 5000 billetter har været klar til hentning fra AaBs hjemmeside klokken 15.

- Der er et par hundrede billetter tilbage lige nu, lød det fra Thomas Bælum mandag klokken 15.41.

Og med det tryk, der altså lagde AaBs hjemmeside ned kortvarigt, så er også revet væk nu.

Thomas Bælum mener ikke, at trykket på de gratis billetter er udtryk for et specielt nordjysk gen for de gratis glæder.

- Nej jeg tror da på, at det er fodboldfeberen, at vi har forbedret stadion på mange områder - bl.a. med nye sæder - at vi har lavet ny fanzone, og at vores kampagne "Stadion Kalder Igen" har slået igennem, siger AaB-direktøren

Han kan dog ikke lade være med at ærgre sig over, at hjemmesiden kortvarigt brød ned, men han tillader sig altså at lægge mere vægt på at glæde sig over den fodboldfeber, der nu trækker fulde huse til hjemmekampen mod AGF søndag 8. august.