AaB overvejede tilbud udenlandsk investor: Nu er dialogen stoppet

FODBOLD:AaB har gennem længere tid været i dialog med en mulig udenlandsk investor, men klubben har droppet de aktuelle planer.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen i AaB A/S besluttede 21. juli at gå ind i en nærmere drøftelse med en potentiel udenlandsk investor i forhold til målsætning, kemi og konditioner. Parterne har besluttet ikke at gå videre med den proces. AaB er stadig åben over for mulige storinvestorer, og der arbejdes videre med en kapitaludvidelsen, lyder det fra klubben.

Det fremgår ikke, hvilken mulig investor der var tale om.

AaB har stadig en ambition om at være et permanent Top 4-hold i Danmark og samtidig satse på at udvikle enge talenter. I går indgik AaB et tre-årigt samarbejde med it-virksomheden Netcompany om AaB’s talentafdeling, som nu skifter navn fra AaB Talent til AaB Akademiet.

Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S fik 10. december 2019 på en ekstraordinær generalforsamling bemyndigelse til at udvide aktiekapitalen. AaB A/S forventer fortsat i løbet af efteråret 2020 at gennemføre en emission med fortegningsret for selskabets aktionærer.