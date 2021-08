AaB præsenterer underskud for første halvår: Se regnskabet her

FODBOLD:AaB præsenterede tirsdag et negativt regnskab for første halvår af 2021 (1. januar - 30. juni 2021). Resultatet før skat lyder på et underskud på 1,6 millioner kroner, skriver klubben i en pressemeddelelse.

I samme periode i 2020 havde AaB et overskud på 12,9 millioner kroner.

Ifølge AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, så er resultatet ikke tilfredsstillende, men forventeligt.

- Et negativt resultat er ikke tilfredsstillende, men dog forventeligt i et særdeles vanskeligt første halvår af 2021 med fortsatte restriktioner som følge af Covid-19, siger AaB-direktøren i pressemeddelelsen.

Det er særligt et fald i transferindtægterne, som er den store forskel fra seneste års halvårsregnskab. Resultat af transferaktiviteter viser i første halvår af 2021 et resultat på i alt 12,5 millioner kroner, mens samme periode sidste år var et resultat på 30,3 millioner kroner.

AaB har i perioden søgt kompensation for aflyste arrangementer fra de statslige kompensationsordninger som følge af Covid-19.

Forventningerne for hele 2021 er uændrede. Klubben forventer fortsat et resultat før skat i niveauet minus otte til 13 millioner kroner.

Heri er indregnet yderligere transferindtægter, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling, skriver klubben.

AaB’s egenkapital udgør 91,2 mio. kr. pr. 30. juni 2021.