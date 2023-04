AaB prioriterer pokalen på lige fod med Superligaen

AALBORG:Da Younes Bakiz søndag var en del af Oscar Hiljemarks 11 udvalgte, var det afslutningen på et træls forløb, som havde strakt sig fra november og helt hen til starten af april. Et par muskelskader havde holdt den 24-årige offensivspiller fra startopstillingen og kun kastet to indskiftninger af sig.

- Det var en dejlig følelse. Særligt, når det var så længe siden sidst, jeg har kunnet spillet uden at mærke noget. Kroppen føles rigtig god og har også reageret godt efter kampen mod Horsens, lyder det fra AaB-spilleren ovenpå den første startplads i næsten fem måneder.

AaB mod Viborg FF Kampen er et returopgør i pokalturneringens kvartfinale

AaB vandt den første kamp på Aalborg Portland Park med 2-0 på to mål af Louka Prip

Skærtorsdag bliver der trukket lod til semifinalerne, efter alle fire deltagere er fundet

Mads-Kristoffer Kristoffersen er dommer

Der er kampstart klokken 15 på Energi Viborg Arena

Kampen vises på TV3 Sport og Viaplay, men den kan også følges i livebloggen på nordjyske.dk VIS MERE

Younes Bakiz fik også flere gange vist prøver på sine offensive kvaliteter mod Horsens. Han noterede sig for sin første assist i sæsonen og var god til at finde holdkammeraterne fremme i banen. Det er noget, han håber at tage med videre.

- Jeg skulle nok have haft et par assister i efteråret, hvis ellers de gad sparke mine oplæg i mål, siger Bakiz med et grin.

- Det er altid rart som offensivspiller at vise, at jeg kan være med til at være kampafgørende. Det vigtigste er dog, at vi vinder, og så kommer alle de personlige præstationer i anden række.

Samme mindset

Det er tydeligt, at weekendens sejr har spredt en vis lettelse i AaB-truppen. Den har givet et pænt skud selvtillid, men uden det har sendt spillerne i den syvende himmel.

- Vi har mange ting, som vi kan tage med videre fra søndagens kamp, men det var langt fra en perfekt kamp. Vi skal være endnu skarpere gennem alle 90 minutter i vores næste præstationer, men vi har skabt et fundament, vi kan bygge videre på, siger Younes Bakiz.

Oscar Hiljemark fortæller, at han ikke har planer om at spare spillere til torsdagens pokalkvartfinale mod Viborg. Arkivfoto: Torben Hansen

Al snakken om AaB’s overlevelse i Superligaen kan for en stund forstumme, når nordjyderne skærtorsdag tørner sammen med Viborg i returopgøret i pokalturneringens kvartfinale. Her gælder det kun klubbens videre deltagelse i turneringen. AaB fik et godt udgangspunkt i den første kamp med en 2-0-sejr hjemme, men det ændrer ikke holdets tilgang til kampen, slår Younes Bakiz fast.

- Vi kommer til at angribe kampen i Viborg, som vi gjorde mod Horsens. Det kommer ikke til at gøre nogen forskel, at vi tager en sejr med ind til den her kamp. Vi har samme mindset, om vi er bagud eller foran med 2-0, siger offensivspilleren.

Vil ikke hvile spillere

Han bliver bakket op af cheftræner Oscar Hiljemark, som, siden han overtog ansvaret fra Erik Hamrén, har prædiket, at AaB under hans ledelse kommer til at levere et mere offensivt udtryk.

- Vi går ind til kampen for at angribe modstanderen. Vi kigger selvfølgelig på, hvor og hvordan vi kan gøre ondt på Viborg, men udtrykket forbliver det samme som mod Horsens, lyder det fra Hiljemark, der afviser, at AaB prioriterer Superligaen fremfor pokalturneringen.

- Vi kommer ikke til at spare spillere. Viborg er et ekstremt dygtigt fodboldhold, som har præsteret i lang tid og er inde i en god form. Vi er i branchen for at vinde fodboldkampe, og det går vi efter. Vi har en stor trup med mange dygtige spillere, som sagtens kan holde til at spille flere kampe.

Når AaB gæster Viborg, er det første gang, at Younes Bakiz vender tilbage til sin tidligere arbejdsgiver. Det er noget, som AaB-spilleren ser frem til.

- Det betyder altid lidt ekstra at slå sine tidligere holdkammerater. Der er stadig mange af de gamle drenge fra min tid, så det bliver da specielt. Men så snart kampen fløjtes i gang, har jeg kun AaB’s videre færd i tankerne.