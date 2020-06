AaB-profil sigter efter bronze: Alt andet ville være virkelig uambitiøst

FODBOLD:Et nederlag i den første kamp i mesterskabsspillet var ikke ligefrem den bedste start for AaB i den afgørende halvdel af årets 3F Superliga.

Men selvom nordjyderne ikke viste topform i søndagens kamp mod FC Midtjylland, er Kristoffer Pallesen ikke i tvivl om, hvad målet er og bør være.

- Det ville være virkelig, virkelig uambitiøst at stå her og sige, at vi går efter en fjerde-, femte- eller sjetteplads. Hvis vi skal gå efter noget, og det skal vi, synes jeg, så bliver vi nødt til at gå efter bronze, fortæller han.

Se målene fra AaB-FC Midtjylland herunder:

Kristoffer Pallensen er dog heller ikke naiv. Lige nu har AaB ni point op til tredjepladsen med ni kampe igen, men det kan hurtigt ændre sig i både positiv og negativ retning.

Hvis AaB skal have en chance for bare at nærme sig en tredjeplads, så skal de i gang med at vinde nogle kampe og håbe på, at nogle af dem, der ligger over i tabellen, taber.

- Vi har i princippet ikke noget at tabe. Det kan kun gå fremad, og i værste fald så ender vi som nummer seks. Jeg synes, at vi skal blive ved med at jagte noget, og det er oplagt at jagte bronzemedaljen, lyder det fra højrebacken.

AaB mødte søndag FC Midtjylland i 3F Superligaens mesterskabsslutspil. Foto Claus Søndberg

Den gameplan, der var lagt for søndagens opgør, var svær at leve op til. Allerede fra første dommerfløjt var gæsterne fra heden dominerende. Nordjyderne fik ikke spillet på den måde, de gerne ville - specielt ved opbygningsspillet og igangsætningerne fra målmand Rinne.

- Vi havde en tendens til at sparke lidt langt, lidt for hurtigt. Vi skulle gå ind i duellerne, men også prøve at spille udenom og bagved dem, og det var vi ikke gode nok til i dag. Når vi kom til at spille for tæt på dem, var de os fysisk overlegne, siger Kristoffer Pallesen.

Han er ærgerlig over, at de ikke får præsteret, som de havde planlagt og havde håbet på efter onsdagens pokalsemifinale mod AGF. For så havde de nok haft en større chance for at tage en sejr.

- Vi fik ikke lagt det ekstra lag på, som vi skulle have gjort, og så møder vi også en bedre modstander i dag, end vi gjorde onsdag, fortæller Kristoffer Pallesen.

Næste gang nordjyderne skal i kamp er 17. juni klokken 20.00, hvor de gæster FC København i Parken.