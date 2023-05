Profil efterlyser særligt én ting i AaB-spillet til skæbnekamp

AALBORG:Ved onsdagens AaB-træning var der besøg af Erik Hamrén. Den tidligere AaB-træner stod for sig selv og iagttog træningen, mens han ventede på et møde med nogle fra klubbens administration.

Spillerne hilste pænt på den forhenværende træner. Stamspillerne havde restitutionstræning, mens reserverne havde gang i en fuld træning.

Da en af spillerne hilste på Hamrén, lod svenskeren forstå, at han tænder en sejrs-cigar, hvis AaB vinder på lørdag. Loyaliteten er stadig i top hos svenskeren, der generøst sprang til, da AaB kaldte i efteråret men siden blev fyret på gråt papir.

På træningsbanen var der ikke nogen Allan Sousa. Han kom traskende ud af styrketræningsrummet iført badetøfler. Det ligner ikke umiddelbart en rolle til brasilianeren i lørdagens skæbnekamp.

Til gengæld er der overvejende sandsynlighed for, at Younes Bakiz skal spille en hovedrolle, hvis AaB skal klare sig fri af nedrykning. Det er dog ikke de taktiske overvejelser, der fylder mest hos midtbanespilleren.

- For at være helt ærlig, så tror jeg, det handler lidt mindre om de fodboldmæssige kvaliteter i sådan en kamp. Det handler mere om, hvordan du kan håndtere dine nerver og dit spændingsniveau. Vi skal kunne håndtere at spille en kamp med så meget på spil. Vi skal gøre os selv klar til den mentale udfordring, for det bliver den største, siger Younes Bakiz.

Utilfredsstillende

Han er helt med på betydningen af kampen, men presset praller i første omgang af på Bakiz, der er med på, at niveauet skal løftes i forhold til den seneste kamp.

- Jeg tror, alle kan se, at vi ikke var tilfredse med Lyngby-kampen på særligt mange parametre. Vi skal komme ud med en helt anden præstation på lørdag. For det vi så i Lyngby, er ikke det AaB-hold, vi ønsker at være. Det skal være en helt anden indsats fra os på lørdag, for vi ved godt, at det er den vigtigste kamp for klubben i nyere tid, siger Younes Bakiz.

AaB kan se frem til fantastisk opbakning til lørdagens kamp, hvor man forventer et fyldt stadion. Arkivfoto: Henrik Bo

I første omgang er den tidligere Roskilde- og Viborg-spillers ambition, at AaB kan levere en indsats, som man uagtet af resultatet kan være bekendt.

- Vi må bare slippe håndbremsen og komme ud over stepperne. Så må vi se, hvad det rækker til, men det er i hvert fald vigtigt, at vi kan se hinanden i øjnene efter kampen og sige, at vi har efterladt alt ude på banen, og så er jeg sikker på, at vi nok skal skabe chancerne til at kunne vinde kampen, siger siger Younes Bakiz.

Personligt har han det fint med, at det hele er sat på spidsen i lørdagens skæbnekamp. Erfaringerne fra forårets mange "finaler" skal man nemlig ikke kimse af i denne sammenhæng.

- Vi kan tage mange erfaringer med fra de foregående kampe. På nær Lyngby-kampen er vi steppet op til kampene. Blandt andet to kampe mod Horsens, hvor vi skulle vinde begge gange, og det gjorde vi med overbevisende præstationer. Jeg håber, at vi kan gentage det mod Silkeborg, siger AaB's midtbanekreatør.

Offensive udfordringer

Gennem det meste af sæsonen har AaB's offensiv været under det forventede niveau, og forsvaret har i perioder været hullet som en si. Det er primært det offensive element, som Bakiz gerne skal have en positiv indvirkning på i lørdagens kamp.

- Siden Horsens-kampen har vi mødt FCK og FCM, som begge har en stærk defensiv. Særligt når de kommer foran. Så jeg synes ikke, vi skal blive nervøse over, om vi kan score mål. Det handler om, at vi skal spille med et højere tempo, for det er der, vi har været gode. Når vi har spillet med tempo, så har vi lavet fire mål mod Horsens og fire mål mod Silkeborg.

- Jeg tror, der kommer til at være plads andre steder, end der har været i de foregående kampe. Silkeborg ligger på papiret bedre til os, end det har været tilfældet med de seneste kampe, siger Bakiz.

Den kreative midtbanespiller vender igen tilbage til indstillingen og behovet for at finde den rette mentalitet til kampen, som utvivlsomt bliver omgærdet af mange nerver.

- Vi ved, der kommer til at være mange følelser i spil, så det taktiske bliver ikke så vigtigt på lørdag. Vi skal ud at levere en indsats, hvor vi efterlader alt på banen, siger Younes Bakiz.